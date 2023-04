Grêmio Grêmio recebe sondagem por Gabriel Silva

13 de abril de 2023

O meia chegou a ser titular em alguns jogos da Série B (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após a decisão do Gauchão, o Grêmio está envolvido em algumas negociações. Além do empréstimo do atacante Wesley, o Coritiba demostrou interesse em outro jogador do clube gaúcho, o meia Gabriel Silva.

As conversas entre os clubes no momento ficaram apenas na sondagem e sem proposta oficial. A ideia do Coritiba era levar Gabriel por empréstimo até o fim da temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com as recentes contratações de novos jogadores para o meio-campo, o Grêmio não pretende se desfazer de Gabriel Silva. Nesta temporada, a diretoria gremista recebeu uma proposta do Goiás pelo meia.

Na última temporada, ele chegou ao profissional com o técnico Roger Machado. Gabriel Silva chegou a ser titular na temporada da série B, mas acabou perdendo espaço na atual temporada. O jogador tem contrato em vigor até o fim de 2025.

