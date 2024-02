Grêmio Grêmio renova contrato com o volante Villasanti

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Atleta assinou novo vínculo até o final de 2027 Foto: Renan Jardim/Grêmio Atleta assinou novo vínculo até o final de 2027. (Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA) Foto: Renan Jardim/Grêmio

O Grêmio oficializou, na manhã desta sexta-feira (2), a renovação de contrato com o volante Villasanti até o final de 2027. O ato da assinatura contou com as presenças do vice de futebol Antônio Brum e do executivo de futebol Luis Vagner Vivian.

Aos 27 anos, o atleta da seleção paraguaia foi um dos destaques do Tricolor no ano passado sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em sua posição.

“Estou muito feliz por essa renovação. Fazia um tempo em que estávamos negociando com a diretoria e chegamos a um bom acordo. Sempre fui feliz enquanto estive no Clube e espero que este seja um grande ano. Vamos Grêmio!”, disse Villasanti.

Contratado em 2021 junto ao Cerro Porteño, do Paraguai, defendeu o Grêmio em 114 jogos anotando 10 gols. Conquistou os Campeonatos Gaúchos de 2022 e 2023, além da Recopa Gaúcha de 2023.

