O diretor esportivo das categorias de base do Internacional, Gustavo Grossi, não faz mais parte do quadro de profissionais do clube. O argentino foi desligado na quinta-feira (1°). Em seu lugar, Jorge Andrade, executivo do Sport, é o nome cotado para assumir a posição.

Grossi foi contratado pelo clube gaúcho como uma contratação de impacto, respaldado pelo trabalho realizado no River Plate, da Argentina. O profissional foi um dos pilares dos três primeiros anos da gestão do presidente Alessandro Barcellos.

Durante o período trabalhado, o diretor recebeu críticas intensas e dividiu opiniões dentro do estádio Beira-Rio. Nos bastidores, houve debates acerca da qualidade dos processos de formação da base colorada.

Em nota, Gustavo Grossi disse que o “trabalho realizado só o tempo julgará”.