Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Tricolor tem nove dias antes da estreia na competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor tem nove dias antes da estreia na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (20), após um período de descanso, os atletas do Grêmio retornaram ao CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para retomar os treinos.

Agora, com a perda do Campeonato Gaúcho para o maior rival, o foco da equipe é na estreia do Brasileirão, que acontece no próximo dia 29 (sábado). Em sua primeira partida, o Tricolor recebe o Atlético-MG, na Arena.

A primeira hora de treino aconteceu na academia, com trabalhos focados em força e resistência. Após isso, os atletas participaram de uma sessão de atividades de agilidade e velocidade, mesclados com chutes a gol. Na segunda parte do treino, o elenco foi separado em grupos de cinco jogadores para se enfrentarem em campo reduzido. Os times precisavam manter a posse de bola dentro do espaço delimitado e com apenas dois toques na bola.

Para finalizar, aconteceu um trabalho de corrida, com arranque e velocidade na extensão do campo.

O técnico Gustavo Quinteros tem mais nove dias de preparação, mas enfrenta uma data Fifa e não contará com três jogadores para os treinamentos. Mathías Villasanti, pelo Paraguai, Cristian Olivera, pelo Uruguai, e Alexander Aravena, pelo Chile estão participando das rodadas 13 e 14 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecem entre esta quinta (20) e 25 de março.

