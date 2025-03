Inter Inter perde Victor Gabriel por lesão e não contará com o zagueiro por até três semanas

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Jogador de 20 anos teve lesão muscular grau 2 na coxa direita Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador de 20 anos teve lesão muscular grau 2 na coxa direita. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Victor Gabriel, um dos principais destaques da conquista do Campeonato Gaúcho do Inter, está fora das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. O zagueiro sentiu lesão muscular na coxa direita e deverá ser desfalque por até três semanas.

O camisa 41 teve diagnóstico de grau 2, o que tira o atleta do time de Roger Machado pelo menos até a segunda semana de abril.

O jovem de apenas 20 anos foi substituído no segundo tempo do Grenal da final do Gauchão. O uruguaio Rogel entrou em seu lugar, o que fez com que Vitão assumisse o lado esquerdo da defesa. É a primeira lesão do defensor entre os profissionais.

Dentro das três semanas previstas para a recuperação estão três jogos do Brasileiro – Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza – e dois do torneio continental – Bahia e Atlético Nacional.

Victor Gabriel é um dos cinco jogadores que participou das nove partidas (a contar o amistoso com o México) e o de linha que mais permaneceu em campo, com 712 minutos. Anthoni é o único que esteve nos 810 (sem os acréscimos).

O provável substituto do camisa 41 é Juninho. Zagueiro contratado no último dia da janela de transferências internacionais, ele estava no Midtjylland, da Dinamarca, e leva vantagem sobre Rogel e Kaíque Rocha por ser canhoto. Com 30 anos, Juninho tem passagens por Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia.

Após o tão sonhado título gaúcho, o Colorado volta aos gramados na noite de 30 de março (sábado), contra o Flamengo, no Maracanã, no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-perde-victor-gabriel-por-lesao-e-nao-contara-com-o-zagueiro-por-ate-tres-semanas/

Inter perde Victor Gabriel por lesão e não contará com o zagueiro por até três semanas

2025-03-20