Grêmio Nova pesquisa revela maiores torcidas do Brasil; confira as posições de Grêmio e Inter

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Tricolor aparece na 6° colocação, enquanto o Colorado está na 9° Foto: Lucas Uebel/Grêmio - Ricardo Duarte/Inter

Uma nova pesquisa realizada pela TM20 Branding e pela Brazil Panels, divulgada pelo portal InfoMoney, revelou o ranking das maiores torcidas do Brasil.

Flamengo e Corinthians seguem liderando a lista e representam quase metade de todos os torcedores do Brasil. O rubro-negro é o líder com 24,8%. O clube paulista aparece na segunda colocação, com 19,4%. A margem de erro é de 2%.

O Palmeiras, com 8,1%, completa o Top 3. O clube do Nordeste que figura com a maior torcida é o Sport, que chegou à marca de 2,7% contra 2,5% do Bahia.

Entre os clubes gaúchos, o Grêmio aparece na frente. O Tricolor ocupa a 6° posição, com 4,4%. O Inter está na 9° colocação, com 2,9%.

A pesquisa ouviu duas mil pessoas das classes A, B, C, D e E, e aconteceu entre os dias cinco e 20 de fevereiro de 2025, nas cinco regiões do Brasil. Segundo o InfoMoney, o estudo leva em conta aqueles que dizem ter um time do coração.

Ranking das maiores torcidas

Flamengo: 24,8% Corinthians: 19,4% Palmeiras: 8,1% São Paulo: 7,7% Vasco: 4,8% Grêmio: 4,4% Atlético-MG: 4,0% Santos: 3,1% Inter: 2,9% Cruzeiro: 2,7% Sport: 2,7% Bahia: 2,5% Fluminense: 2,4% Botafogo: 2,1% Vitória: 1,9% Ceará: 1,6% Fortaleza: 1,4% Athletico-PR: 0,8% Coritiba: 0,6%

