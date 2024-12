Grêmio Grêmio se aproxima de acerto com Felipão para coordenador técnico

Sem clube desde março, Felipão fez sua última passagem pelo Grêmio em 2021, ainda como técnico Foto: Lucas Uebel/Grêmio Sem clube desde março, Felipão fez sua última passagem pelo Grêmio em 2021, ainda como técnico. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Felipão, que está livre no mercado desde sua saída do Atlético-MG, em março, estaria próximo de acertar com o Grêmio, para o cargo de coordenador técnico, que ainda não existe no clube.

No Tricolor, o ex-técnico deve exercer uma função parecida com a que fez no Athletico-PR, quando atuou como diretor técnico.

A contratação deve ajudar o Grêmio na busca por um novo treinador, já que Renato Portaluppi não renovou seu contrato e o clube anunciou sua saída na última segunda-feira (09). Em momentos de reformulação, o Tricolor também anunciou saídas na comissão técnica nesta terça-feira (10).

O Grêmio, que iniciou a busca por um novo técnico, procurou Tite, que negou a proposta pois tem preferência para clubes fora do Brasil.

Felipão, ídolo do Tricolor, teve sua última passagem pelo time ainda como técnico, em 2021. O comandante esteve presente na conquista da Copa do Brasil em 1994, a Libertadores em 1995, além da Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro de 1996.

