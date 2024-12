Porto Alegre Site de viagens mostra Porto Alegre entre os 20 destinos mais procurados para o Réveillon

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e aplicativo da empresa no período entre 2023 e 2024 Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Capital gaúcha está entre os 20 destinos mais procurados pelos brasileiros para o Réveillon 2025. A empresa de viagens Kayak divulgou uma pesquisa em que Porto Alegre aparece em 12º lugar nas intenções para as festas de fim de ano.

O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e aplicativo da empresa no período entre 2023 e 2024. A análise mostrou 45 cidades, brasileiras e internacionais, sendo 29 no Brasil.

2024-12-11