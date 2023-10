Grêmio Grêmio se reapresenta após vitória sobre o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

O Tricolor volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira em treino fechado e depois já inicia o deslocamento para Minas Gerais. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira em treino fechado e depois já inicia o deslocamento para Minas Gerais. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio se reapresentou para os treinamentos no CT Luiz Carvalho. A atividade da tarde desta quinta-feira (26), iniciou a preparação do elenco para o confronto diante do América-MG, no sábado (28), às 19h, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Os atletas que atuaram na maior parte do tempo durante a vitória sobre o Flamengo ficaram na academia do CT.

Logo após o aquecimento orientado pela equipe de preparação física, os jogadores foram divididos em grupos para conclusões no gol. Atletas das categorias Sub-17 e Sub-20 participaram de toda a atividade. Após isso, em campo reduzido, uma atividade tática foi acompanhada pelo técnico Renato Portaluppi.

O zagueiro Kannemann é desfalque por suspensão. Em contrapartida, o centroavante Suárez retorna após ficar de fora da última rodada.

O Tricolor volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira em treino fechado e depois já inicia o deslocamento para Minas Gerais.

