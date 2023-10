Porto Alegre Lotações de Porto Alegre passam a aceitar pagamento por Pix e cartões

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As novas formas de pagamento estão funcionando em 88 veículos Foto: PMPA As novas formas de pagamento estão funcionando em 88 veículos (Foto: PMPA) Foto: PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial (Dopa) desta quinta-feira (26) uma resolução que autoriza a cobrança da tarifa do transporte seletivo por lotação na modalidade Pix e por meio de cartões de crédito e débito. Os prefixos poderão ser dotados de adesivos informativos aos usuários.

Segundo a ATL (Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre), as novas formas de pagamento já estão funcionando em 88 veículos que atendem as linhas Menino Deus, Menino Deus via José do Patrocínio, Jardim Vila Nova, Tristeza – Assunção, Otto/Teresópolis, Ipanema, Belém Novo, Belém Novo/Chapéu do Sol, Restinga, Restinga Nova e Restinga Velha.

Em novembro, passam a aceitar cartão e Pix as lotações Cristal, Glória, IAPI, Auxiliadora, Petrópolis, Jardim Leopoldina e Partenon Pinheiro. As novas formas foram implementadas em setembro de modo piloto na linha Belém Novo. À medida que ajustes foram feitos, expandiu-se o atendimento para um maior número de linhas.

Localização

Os usuários do transporte seletivo também poderão verificar em tempo real o itinerário de 17 linhas com mais de 200 veículos em operação, pelo aplicativo Moovit (disponível nas versões IOS e Android).

As rotas no aplicativo mostram os itinerários completos das lotações, simplificando o acesso e a combinação com outros modais, além de exibir alertas sobre alterações de serviço e outros avisos importantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-autoriza-pagamento-por-pix-e-cartoes-nas-linhas-de-lotacao/

Lotações de Porto Alegre passam a aceitar pagamento por Pix e cartões

2023-10-26