Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

A movimentação iniciou com o aquecimento e trabalhos físicos de arranque, velocidade e mobilidade em circuitos montados pela equipe de preparação física Foto: Lucas Uebel/Grêmio A movimentação iniciou com o aquecimento e trabalhos físicos de arranque, velocidade e mobilidade em circuitos montados pela equipe de preparação física Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com foco no Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou na manhã desta quinta-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, dando início aos trabalhos para enfrentar o Criciúma, no próximo domingo (25), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 24ª rodada da competição.

A movimentação iniciou com o aquecimento e trabalhos físicos de arranque, velocidade e mobilidade em circuitos montados pela equipe de preparação física.

Na sequência, os atletas participaram de duelo em campo reduzido, com limitação de toques na bola e conclusões em dois pequenos arcos localizados nas extremidades. Foco na movimentação, velocidade de raciocínio e precisão nas finalizações.

Na parte final, o técnico Renato Portaluppi reuniu o time titular no Campo 1 e comandou um treinamento tático coletivo contra uma equipe reserva, mais a presença de alguns atletas da base. Participaram os jovens Fernandinho, Luís Eduardo, Enzo, Lidório, Camilo, Zortea, Araújo e Gabriel Passos.

O grupo volta a trabalhar nas manhãs de sexta-feira (23) e sábado (24) no CT Luiz Carvalho antes da viagem para Criciúma.

