Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

O diretor esportivo teve o primeiro contato com a comissão técnica e os jogadores e também acompanhou de perto o treinamento Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após anunciado o seu retorno ao Clube, D’Alessandro deu início aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (22) no CT de Alvorada. O diretor esportivo teve o primeiro contato com a comissão técnica e os jogadores e também acompanhou de perto o treinamento.

As atividades foram feitas com portões fechados. O treinador Roger Machado comandou exercícios de posse de bola, dando sequência com um treino tático de posicionamento e movimentação, encerrando a manhã com um trabalho de cruzamentos e finalizações.

Restam mais dois dias de treinamentos pela frente para realizar os últimos ajustes antes do duelo com o Cruzeiro. A partida acontece no domingo (25), às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

