Por Lorenzo Rivero | 8 de dezembro de 2022

Nesta quinta-feira (08), o Grêmio se reapresentou para a temporada de 2023. O novo ano vem sendo tratado pelos dirigentes como um “ano de reconstrução” após o retorno do time para a série A do Brasileirão. Na ocasião, o presidente Alberto Guerra concedeu entrevista coletiva e respondeu as perguntas dos jornalistas presentes no local.

Alberto Guerra

O presidente Alberto Guerra comentou na parte inicial da reapresentação que não lembrava de um recomeço de uma temporada tão cedo como a de 2023.

“Começamos hoje a temporada de 2023. Não me lembro de termos nos apresentando no início de dezembro. É marcante essa reapresentação, é meu primeiro contato como presidente do Grêmio. É início de uma retomada. Passamos dois anos bem pesados”, disse Guerra.

Durante a sua campanha eleitoreira, Guerra sustentou que o clube gaúcho era dividido em quatro pilares e novamente voltou a citar esses pilares.

“O Grêmio é sustentando por quatro pilares: colaboradores, dirigentes, torcedores e os atletas. Se todos tiverem colocando o Grêmio em primeiro lugar, certamente nossos objetivos serão alcançados”, disse o mandatário.

A primeira pergunta da entrevista coletiva de Guerra foi relacionada aos cargos de SEO (otimização de mecanismos de busca) e executivo de futebol que já estão escolhidos pela nova diretoria.

“O SEO já está escolhido. Temos um bom encaminhamento com um executivo de futebol. Não queremos errar o tiro, esperamos anunciar o quanto antes”.

Renato Portaluppi

O técnico Renato Portallupi também discursou e fez questão de abordar que quer que o clube volte aos anos de glória como 2016, 2017 e 2018.

“Bem-vindos os jogadores novos, teremos muitos trabalhos esse ano. Nosso torcedor sofreu muito, vamos voltar aqueles bons tempos, né Geromel? Aquela entrega, fazer que os nossos torcedores voltem para casa orgulhosos”, disse o ídolo gremista.

Renato ainda deixou claro que ficou muito feliz com a vitória de Alberto Guerra nas eleições do Grêmio na temporada de 2022. Ainda citou que mesmo estando de férias, ajudou a nova diretoria a montar o atual grupo para a temporada de 2023.

“Eu estava de férias, mas eu estava trabalhando com eles para montar um grupo forte. Fiquei muito feliz com a vitória do Guerra como presidente. Escolheu pessoas muito boas, pessoas trabalhadoras e honestas”, disse Renato.

