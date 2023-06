Grêmio Grêmio segue na preparação para a partida contra o Flamengo no Brasileirão

A novidade do treino desta quarta-feira ficou por conta do retorno aos gramados do atacante Ferreira Foto: Lucas Uebel/Grêmio A novidade ficou por conta do retorno aos gramados do atacante, Ferreira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Depois do treino desta terça-feira (06), todos os atletas disponíveis para o técnico Renato Portaluppi foram a campo, na manhã desta quarta-feira (07), no CT Luiz Carvalho. O foco é o duelo do próximo domingo (11), diante do Flamengo, no Maracanã, válido pela décima rodada do Brasileirão. Será o último jogo antes da parada para data da FIFA.

O treino desta manhã começou sob o comando da equipe de preparação física voltado mais para os trabalhos de força com levantamento de peso seguido de explosão e velocidade. Na sequência, já sob a orientação do técnico Renato, ocorreu uma movimentação de dois toques, em metade do campo, com três pequenos arcos em cada lado, exigindo velocidade no raciocínio, movimentação intensa e precisão na conclusão.

Na segunda parte, que durou até o final, ainda em campo reduzido, mas com os arcos em tamanho normal e a presença dos goleiros, ocorreram confrontos de 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 e 5 x 5. A disputa acontecia durante tempo limitado ou até um lado fazer o gol. Exigência na marcação sob pressão sem a bola, qualidade dos dribles, movimentação e finalizações.

A novidade ficou por conta do retorno aos gramados do atacante Ferreira. Voltando de lesão, o jogador participou normalmente do aquecimento e da primeira parte do trabalho com bola. Na sequência, ele treinou em separado focado no condicionamento físico.

Para o jogo contra o Flamengo apenas Reinaldo é desfalque certo. O lateral levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e cumpre suspensão. O plantel gremista volta a treinar na manhã do feriado desta quinta-feira (08), a partir das 10h, no CT Luiz Carvalho.

