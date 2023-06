Mundo Ucrânia diz que 150 toneladas de petróleo foram despejadas no rio Dnipro

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Derramamento é consequência da destruição da barragem de Nova Kakhovka, na região ucraniana ocupada pela Rússia Foto: Reprodução Derramamento é consequência da destruição da barragem de Nova Kakhovka, na região ucraniana ocupada pela Rússia; Foto: Reprodução

Ao menos 150 toneladas métricas de petróleo da barragem vazaram para o rio Dnipro em função da destruição da barragem de Nova Kakhovka, ocorrida na terça-feira (06). As informações são do ministro ucraniano do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Segundo ele, os danos ambientais foram estimados em 50 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões.

Um especialista ambiental alertou sobre os danos potenciais que o derramamento de óleo poderia causar. “Apenas 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água. Portanto, 150 toneladas terão inúmeros impactos nos recursos hídricos ucranianos e no meio ambiente”, disse Yevheniia Zasiadko, chefe do Departamento de Clima da Ecoaction, entidade sem fins lucrativos com sede em Kiev.

“O óleo se espalha sobre a superfície em uma camada fina que impede que o oxigênio chegue às plantas e animais que vivem na água”, disse ela.

Desde o anúncio do colapso da barragem de Nova Kakhovka, no Sul da Ucrânia, há temores de uma catástrofe ecológica. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu a situação como “uma bomba ambiental de destruição em massa”. “As consequências da tragédia ficarão claras em uma semana. Quando a água acabar, ficará claro o que resta e o que acontecerá a seguir”, disse ele.

As preocupações agora estão voltadas para os perigos para a vida selvagem, fazendas, assentamentos e abastecimento de água das enchentes e possível contaminação por produtos químicos industriais e óleo vazado da usina hidrelétrica no rio Dnipro.

Os dois países trocaram acusações sobre a destruição da barragem, sem fornecer provas concretas de que o outro é culpado. Ainda não está claro se a barragem foi atacada deliberadamente ou se o rompimento foi resultado de falha estrutural.

