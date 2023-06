Polícia Motorista de transporte por aplicativo é preso com drogas e passageiros em carro clonado no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

O motorista era um pelotense de 29 anos acusado de matar um homem durante uma briga de trânsito em Pelotas Foto: Divulgação/PRF O motorista era um pelotense de 29 anos, acusado de matar um homem durante uma briga de trânsito em pelotas há 7 anos (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quarta-feira (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um criminoso e apreendeu cocaína e maconha dentro de um veículo com placas clonadas. O motorista estava com passageiros em uma corrida acertada através de um aplicativo de compartilhamento de caronas. A abordagem ocorreu na BR-116, no município de Cristal, no Sul do Estado.

Após receberem informações sobre um Fiesta que poderia estar transitando com as placas falsificadas, os policiais passaram a procurar o veículo. O carro foi visualizado na rodovia federal transitando no sentido Santa Catarina e foi abordado.

O motorista era um pelotense de 29 anos acusado de matar um homem durante uma briga de trânsito em Pelotas há 7 anos e com diversas ocorrências por estelionato, lesão corporal e ameaça. Ele transportava dois passageiros, homens de 24 e 34 anos, que disseram ter contratado uma viagem de Pelotas até Santa Catarina através de um aplicativo de caronas.

Ao realizarem uma vistoria minuciosa no veículo, os policiais descobriram que as placas eram clonadas já que pertenciam a outro Fiesta com as mesmas características. O condutor alegou que recebeu o carro do seu tio na fronteira com o Paraguai para trabalhar como motorista de aplicativo. No veículo também foram encontradas cocaína e maconha o suficiente para a produção de quase 50 porções das drogas.

O homem foi preso e conduzido para a delegacia. O carro foi conduzido para o depósito e ficará à disposição da Justiça. Os passageiros, após serem ouvidos, foram liberados.

