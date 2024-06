Grêmio Grêmio solicita medidas emergenciais aos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Novos encontros ainda serão realizados para dar andamento às solicitações Foto: Vinicius Alves/Grêmio Novos encontros ainda serão realizados para dar andamento às solicitações (Foto: Vinicius Alves/Grêmio) Foto: Vinicius Alves/Grêmio

Nesta manhã desta terça-feira (4), em reunião na Superintendência do Banco do Brasil, representantes do Grêmio entregaram um ofício ao ministro Paulo Pimenta, responsável pelo apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O documento propõe medidas para os bairros da chamada “comunidade Tri”, em Porto Alegre: Humaitá, Farrapos e Navegantes.

A reunião contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, do vice-presidente do clube, Eduardo Magrisso, e do CEO do clube, Márcio Ramos. O presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), Luciano Hocsman, também participou do encontro.

Reivindicações

a) Desenvolvimento de projetos e implementação de medidas que resultem em melhorias das condições de drenagem pluvial desses bairros;

b) Revisão, reformas e manutenções permanentes do sistema de contenção de cheias e das casas de bombeamentos com previsões de sistemas de contingência para funcionamento em momentos de cheias e alagamentos;

c) Implementação de projetos de manejos de resíduos sólidos com implementação de Centros de triagens e entrepostos que permitam às populações desenvolverem as atividades de reciclagens e comercialização de resíduos de forma digna e com controles;

d) Melhorias dos sistemas de saúde e educação das populações locais com capacidade de atendimento das demandas dos bairros;

e) Desenvolvimento de projetos sociais voltados para a população de extrema pobreza;

f) Considerar a construção de moradias populares multifamiliares possibilitando a urbanização planejada do Bairro Humaitá em substituição às precárias e aglomeradas moradias existentes;

g) Desenvolvimento de cursos de formação técnica e de capacitação de empreendedorismo para a população (pequenos comerciantes e prestadores de serviços);

h) Adequação e melhorias dos sistemas de mobilidade urbana e questões viárias dos bairros Humaitá, Vila Farrapos e Navegantes;

i) abertura do acesso de saída para a av. Castelo Branco próximo à Arena, há muito solicitado para o DNIT. Temos convicção que essa saída é projeto de contingência, pois poderia ter beneficiado os moradores do bairro nesse episódio e em alagamentos que ocorrem com maior frequência;

j) Intermediação do poder público nas soluções das ações judiciais existentes no bairro que tratam de obras do entorno da Arena, problema de drenagem devido à construção da ponte da BR 448 e conclusão da nova ponte do Guaíba.

Novos encontros ainda serão realizados para dar andamento às solicitações.

“O Grêmio vive essa realidade há mais de 10 anos. E nesse tempo temos falado com os governos municipal, estadual e federal a respeito da situação. O que queremos é aquilo que foi prometido lá atrás – um conjunto de iniciativas que deem a essas áreas, e as famílias que vivem nessas áreas, uma condição melhor”, destacou o presidente Alberto Guerra.

2024-06-04