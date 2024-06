Inter Equipes sub-15 e sub-17 do Inter retomam os treinos em Alvorada

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Equipes retomaram as atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada Foto: Rafaela Frison/Internacinal Equipes retomaram as atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (Foto: Rafaela Frison/Internacinal) Foto: Rafaela Frison/Internacinal

As equipes sub-15 e sub-17 do Inter retomaram os treinos após uma pausa de cerca de 30 dias, ocasionada pelas fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. No CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, a equipe sub-17 treinou na manhã de segunda-feira (3), enquanto o time sub-15 realizou suas atividades no período da tarde.

Os trabalhos foram divididos em sessões físicas na academia e no campo. A equipe sub-15, além do treinamento físico, fez exercícios com bola, focando em passe e domínio. Ambas as categorias iniciam agora um período de intertemporada, visando a preparação para os próximos compromissos.

Eduardo Mazoni, preparador físico do time sub-17, explicou que mesmo durante a parada os atletas mantiveram a rotina de treinos dentro das suas possibilidades. “Nós fazíamos uma conversa por vídeo-chamada toda sexta-feira para conversar com eles para ver se todos estavam conseguindo treinar dentro de suas possibilidades. Todos treinaram. É um grupo que, a partir de algumas avaliações físicas que fizemos hoje, apesar do tempo parado, a gente viu que todos conseguiram treinar dentro de suas limitações. Então, ficamos bem satisfeitos”, afirmou Mazoni.

De acordo com o preparador físico, os três primeiros dias de treinamento serão dedicados à readaptação física. Depois, os treinos passarão a contar com atividades com bola, trabalhando juntamente os aspectos técnicos. A ideia é ir progredindo gradualmente em volume, intensidade e densidade, visando a preparação para o decorrer da temporada.

Denner Sprenger, preparador físico da categoria sub-15, destacou a importância de um retorno gradativo aos treinos. Mesmo seguindo as instruções do clube, de treinos em casa durante o tempo em que estiveram longe do CT, os estímulos dos treinos com o grupo são diferentes, mais intensos e volumosos. Estamos controlando a carga semanal realizando treinos mais curtos, expondo aos poucos os meninos as atividades que realizavam antes da parada, além de dar uma nova base física para que consigam voltar ao nível de performance anterior e enfrentar os desafios que virão nesse último semestre”, disse.

O próximo compromisso da equipe sub-17 será o Campeonato Brasileiro da categoria, com início previsto para o começo de julho. Já o Campeonato Gaúcho, no qual ambas as categorias estavam competindo antes da breve paralisação, ainda não tem data definida para retorno.

