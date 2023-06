Grêmio “Grêmio soube jogar”, diz Renato Portaluppi após virada do Grêmio diante do América-MG

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Com a vitória, o clube gaúcho retornou ao pelotão da frente do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com a vitória, o clube gaúcho retornou ao pelotão da frente do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após as datas fifa, o Grêmio venceu o América-MG por 3 a 1, na Arena, nesta quinta-feira (22). Apesar de sair perdendo, o clube gaúcho conseguiu a virada com gols de Bitello, Villasanti e Suárez. Para o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, o time encarou um time difícil, mas soube jogar bem.

“Hoje enfrentamos uma partida complicada porque o América se encontra numa situação difícil, seria uma final de Copa do Mundo para eles, mas para nós também. Não começamos tão bem, tomamos o gol, mas a equipe soube reagir, com um jogador a mais fica teoricamente mais fácil”, declarou Renato.

Com alguns desfalques, o treinador optou por mudar o esquema e tirar os três zagueiros. Renato, admitiu que o time, precisa se expor, mas também era necessário propor o jogo e pressionar os visitantes.

“O Grêmio precisa jogar, o Grêmio é grande, os jogadores precisam aparecer, ter personalidade. Importante que o adversário teve poucas chances, mesmo com 11 jogadores. Grêmio soube jogar, criou bastante, óbvio que tínhamos um jogador a mais, mas muitas vezes o adversário com 10 joga melhor. Fizemos as substituições no intervalo, colocamos o América pra trás e fizemos os gols que nos deram a vitória”, disse o treinador.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 20 pontos e encerra a rodada na 3ª posição, dois atrás do Palmeiras e sete do líder Botafogo. O próximo compromisso será contra o Coritiba, no domingo, às 16h, na Arena.

2023-06-23