Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Treinamento incluiu atividades específicas para goleiras e simulações de bola parada, visando ajustes táticos para a estreia. Foto: Caroline Martins/Grêmio Treinamento incluiu atividades específicas para goleiras e simulações de bola parada, visando ajustes táticos para a estreia. (Fotos: Caroline Martins/Grêmio) Foto: Caroline Martins/Grêmio

Na tarde desta sexta-feira (1º), a equipe feminina Sub-15 do Grêmio, conhecida como Mosqueteiras, finalizou os treinos no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, visando a estreia no Campeonato Gaúcho Feminino Sub-15. O primeiro desafio será neste domingo (3), às 11 horas, contra o Juventude, no Campo do SESI, em Caxias do Sul.

Atual campeã da competição, o Grêmio entra em campo com foco total em repetir o feito. O técnico Marcelo Sacknies destacou a confiança do grupo:

“A expectativa para a estreia do Gauchão é muito boa. Será um jogo duro contra o Juventude, mas estamos nos preparando bem e as atletas estão confiantes para entrarem em campo da melhor maneira possível, e buscarem os três pontos já na estreia.”

Na quinta-feira, as jogadoras participaram de atividades físicas e técnicas sob comando do preparador físico João Heitling, com foco em agilidade e finalizações. As goleiras realizaram exercícios específicos com o preparador Daniel Roxo. Em seguida, o técnico Sacknies conduziu treinos táticos com troca de passes em campo reduzido, além de simulações de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

O Gauchão Feminino Sub-15 conta com cinco equipes: Grêmio, Juventude, Internacional, Flamengo de São Pedro e FEVAT (Fusão Esportiva Vale do Taquari).

Todos os times se enfrentam em turno único na primeira fase.

Os quatro melhores avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como a final e a disputa pelo terceiro lugar.

Jogos do Grêmio na primeira fase

Data Horário Confronto Local 03/08 11h Juventude x Grêmio Campo do SESI, Caxias do Sul 09/08 15h Grêmio x FEVAT CFT Hélio Dourado, Eldorado do Sul 16/08 13h Flamengo-RS x Grêmio Campo do Flamengo, Tenente Portela 23/08 13h Grêmio x Internacional CFT Hélio Dourado, Eldorado do Sul

