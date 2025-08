Esporte Ônibus com torcedores do Bahia tomba na BR-101 a caminho de jogo contra o Sport

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dez pessoas ficaram feridas no acidente, mas nenhuma em estado grave, segundo informações da torcida e autoridades locais. Foto: Reprodução Dez pessoas ficaram feridas no acidente, mas nenhuma em estado grave, segundo informações da torcida e autoridades locais.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ônibus que transportava cerca de 50 integrantes da torcida organizada Bamor, do Bahia, tombou na BR-101, na altura do quilômetro 138, entre os municípios de Escada e Ribeirão, em Pernambuco, na tarde deste sábado (2). O grupo seguia em caravana rumo à capital pernambucana para acompanhar o jogo contra o Sport, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida acabou em 0 a 0. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14h10, quando o motorista teria perdido o controle da direção. A pista ficou parcialmente interditada, gerando um congestionamento de cerca de 3 km.

Ao todo, 10 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não há registro de hospitalizações graves até o momento.

Nota da torcida

A Torcida Bamor Nova Era informa que, durante o deslocamento da nossa caravana rumo à cidade de Recife, um dos ônibus que compõe a comitiva se envolveu em um acidente.

Felizmente, informamos que todos os ocupantes do veículo passam bem, sem vítimas fatais ou feridos graves. Agradecemos imensamente a Deus pela proteção concedida nesse momento.

Reforçamos que já estamos tomando todas as providências necessárias para garantir a continuidade da viagem com segurança e responsabilidade.

Seguimos firmes rumo à Ilha do Retiro, porque hoje é dia de Bahia em campo, e nossa energia será fundamental em busca de mais um triunfo!

A torcida também afirmou que está tomando todas as providências para garantir a continuidade da viagem com segurança.

O Esporte Clube Bahia se pronunciou nas redes sociais, prestando solidariedade aos torcedores envolvidos e se colocando à disposição para oferecer suporte.

“O Esquadrão vem a público manifestar solidariedade aos tricolores presentes no ônibus que tombou na estrada rumo ao jogo de hoje no Recife.”

Apesar do incidente, o jogo entre Sport e Bahia foi mantido e começou às 16 horas, conforme previsto. A torcida organizada seguiu viagem após o atendimento e reforçou que estará presente na Ilha do Retiro para apoiar o time.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/onibus-com-torcedores-do-bahia-tomba-na-br-101-a-caminho-de-jogo-contra-o-sport/

Ônibus com torcedores do Bahia tomba na BR-101 a caminho de jogo contra o Sport

2025-08-02