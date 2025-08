Esporte Milton Nascimento e gravadora musical acionam Cruzeiro na Justiça

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Cruzeiro usou música de Milton no anúncio de Gabigol. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Cruzeiro usou música de Milton no anúncio de Gabigol. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O cantor Milton Nascimento, os compositores Lô Borges e Márcio Borges, e a gravadora Sony Music estão processando o Cruzeiro Esporte Clube por uso não autorizado da canção “Clube da Esquina nº 2” em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, no dia 1º de janeiro de 2025, para anunciar a contratação do atacante Gabigol, vindo do Flamengo.

A ação judicial, que tramita na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicita indenização por danos materiais por parte da Sony Music. Já os três artistas pedem R$ 50 mil cada por danos morais, totalizando R$ 150 mil.

Milton Nascimento, que já declarou publicamente seu carinho pelo Cruzeiro, foi homenageado pelo clube em 2022, após se despedir dos palcos com um show no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, o artista recebeu uma camisa personalizada e uma carta oficial, sendo chamado de “embaixador internacional do Cruzeiro”.

Em nota oficial divulgada neste sábado (2), o Cruzeiro negou ter recebido qualquer citação judicial referente ao processo, mas confirmou que foi notificado extrajudicialmente há cerca de seis meses por suposta violação de direitos autorais.

O clube alegou que o vídeo foi publicado em formato colaborativo com o perfil pessoal de Gabigol e que a música utilizada foi extraída da galeria musical do Instagram, disponível para todos os usuários com referência aos criadores. Segundo o Cruzeiro, a postagem teve cunho editorial e também foi uma forma de homenagem ao artista.

“Não houve qualquer edição adicional que justifique violação autoral ou intuito de exploração da obra musical”, afirmou o clube em comunicado.

