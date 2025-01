Grêmio Grêmio supera o Bragantino nos pênaltis e avança às quartas-de-final da Copinha

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

O time gaúcho enfrentará o Palmeiras na próxima fase. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrentou o Red Bull Bragantino nessa sexta-feira (17), em Mogi das Cruzes (SP), pelas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um empate de 2 a 2 no tempo normal, o Tricolor venceu por 5 a 4 nas penalidades, garantindo a classificação para a próxima fase da competição, em que enfrentará o Palmeiras.

O jogo começou com um gol adversário logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada rápida de contra-ataque, após erro na saída de bola do Grêmio, Felipinho arriscou de fora da área. A bola bateu no travessão e entrou, para desespero da defesa gremista, que reclamou de um possível impedimento no lance.

Ainda antes do intervalo, o Grêmio conseguiu igualar o placar. Após uma boa jogada individual de Gabriel Mec, Smiley fez um cruzamento perfeito da direita para João Lima, que estava improvisado como lateral-esquerdo. O zagueiro subiu mais alto que a defesa e cabeceou com precisão, empatando o jogo.

Na segunda etapa, o time paulista voltou a ficar à frente. Aos 15 minutos, após uma cobrança de falta, o goleiro Ygor falhou ao tentar cortar a bola, e Raoni aproveitou o rebote para empurrar para o fundo das redes com a perna esquerda, colocando o Bragantino novamente em vantagem.

O Grêmio não demorou a reagir e, aos 36 minutos, conseguiu o empate. Jardiel foi derrubado dentro da área e, na cobrança do pênalti, não desperdiçou a oportunidade, empatando a partida mais uma vez.

Com o placar igualado no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nas cobranças de pênaltis. Kaick, Tiaguinho, Jardiel, Zortea e Gabriel Mec converteram suas cobranças com segurança. O goleiro Ygor ainda defendeu uma penalidade e garantiu a vitória gremista, que segue na competição em busca do título.

