Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Estão suspensas todas as atividades do Futebol Profissional do Grêmio. O tricolor suspendeu a reapresentação marcada para esta terça-feira e mantém os trabalhos paralisados por tempo indeterminado. A paralisação total vem após o caso confirmado de coronavírus do presidente Romildo Bolzan Jr.

Além do presidente Romildo, outros três membros do clube já foram diagnosticados com o coronavírus. Os vice-presidentes Cláudio Oderich e Marco Bobsin, além do Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes.

