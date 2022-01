Grêmio Grêmio tem mais um dia de treinamento intenso para a temporada de 2022

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Os recém-contratados Janderson (E) e Bruno Alves (D) já participam dos preparativos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em meio ao forte calor que castigava os gaúchos neste sábado (15), o grupo do Grêmio voltou a trabalhar no centro de treinamentos de Eldorado do Sul. As atividades incluíram exercícios físicos de aquecimento, aceleração e agilidade, seguidos por enfrentamentos de um contra um, com duelos ofensivos e defensivos de drible, finalização, marcação, força e resistência.

Já na segunda parte da jornada, o técnico Vagner Mancini orientou a equipe em mini-jogos com campo reduzido, nos quais se alternavam três equipes. O objetivo era aplicar os aprimoramentos da primeira parte da sessão. O grupo volta a trabalhar na manhã deste domingo.

Para os gremistas, a temporada de 2020 começará para valer no dia 26 de janeiro (quarta-feira), com um duelo em casa contra o Caxias, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 19h.

O sábado também encerrou uma semana marcada pela apresentação oficial de dois novos nomes no elenco do Tricolor, além de uma renovação de contrato. Em coletivas de imprensa, vestiram a camiseta oficial do clube pela primeira vez o zagueiro Bruno Alves e o atacante Bruno Alves, ao passo que Felipe Scheibig continuará no naipe de arqueiros da Arena. Os dois já participam dos treinos.

Bruno Alves

Um dos cinco reforços anunciados desde o começo do mês, Bruno Alves foi emprestado pelo São Paulo até o final de 2023. O jogador paulista de 31 anos e que usará nas costas o número 38 relembrou a sua passagem pelo clube em 2009, ainda na categoria Sub-20.

“Tenho certeza de que posso a somar na equipe”, declarou o defensor, que também tem no currículo passagens por Figueirense-SC, Ribeirão-SP, Metropolitano-SC, Barretos-SP, São José-RS, Crac-GO. “Estou buscando saber um pouco mais sobre o dia-a-dia do Grêmio, a fim de me entrosar logo.”

Janderson

Janderson, por sua vez, estava no Atlético-GO mas possui vínculo com o Corinthians, que o cedeu até dezembro do ano que vem. O jogador baiano – que completará 23 anos em fevereiro e também já atuou no Joiville-SC – recebeu a camisa de número 20. Na sala de imprensa, ele ressaltou como principais características a velocidade e habilidade.

“É uma responsabilidade muito grande vestir a camisa do Grêmio, mas será com muito trabalho, muito foco e com ajuda de todos, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, frisou. “Muito obrigado pela confiança de todos por estarem acreditando no meu trabalho. Honrarei este manto com muita alegria.”

Felipe Scheiberg

No caso do goleiro Felipe Scheibig, que fará 22 anos em março, sua permanência foi garantida até o final de 2024. Alçado ao elenco profissional no semestre passado, ele é natural de Três Passos (Região Noroeste do Estado), começou no grupo Sub-19 e no ano passado esteve em boa parte dos confrontos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele agora integra o chamado “Grupo de Transição” que disputará as primeira partidas do Campeonato Gaúcho.

A má notícia fica por conta de um desfalque confirmado: Jhonata Robert, 22 anos, sofreu ruptura do ligamento do joelho esquerdo durante o treino da manhã. O meia pernambucano deve ficar de fora dos trabalhos com bola por um período de pelo menos seis meses.

