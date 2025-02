Esporte Grêmio tem novos reforços para encarrar o Juventude nas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Gustavo Quinteros. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, mesmo com um a menos. Com esse resultado, o Grêmio, que já estava classificado, fica com 17 pontos, sendo dono da terceira melhor campanha do torneio e na liderança do Grupo A. Para encarrar o Juventude nas simifinais o time de Quinteros vai com novos reforços.

A sexta-feira foi de renovação da esperança sobre a montagem de um forte time para o torcedor gremista. O clube passou o dia anunciando contratações. Depois de abrir o dia oficializando Luan Cândido para a vaga de Reinaldo, os gaúchos oficializaram outro lateral-esquerdo, Lucas Esteves, além do zagueiro Wagner Leonardo, ambos do Vitória, e o atacante uruguaio Cristian Olivera.

Cristian Olivera foi contratado do Los Angeles FC, da MLS, dos Estados Unidos, e assinou contrato até dezembro de 2027. Depois da saída de Nathan Fernandes para o Botafogo, o clube queria um jogador ofensivo para a ponta.

Já os dois defensores oficializados estavam no Vitória no Brasileirão. O negócio com Lucas Esteves se transformou em um grande imbróglio com o clube baiano, que forçou uma cláusula de renovação. Já Wagner Leonardo era o zagueiro artilheiro do clube. Ambos chegam em definitivo.

Lucas Esteves, revelação do Palmeiras, assinou até o fim de 2027, enquanto o contrato de Wagner Leonardo, cria do Santos, é até dezembro de 2028. Enquanto o lateral vai brigar por vaga com Luan Cândido, o zagueiro chega para ser titular.

2025-02-16