O Grêmio divulgou o resultado do balanço comercial do primeiro trimestre do ano de 2023. O clube fechou os três primeiros meses com um déficit de R$ 80,1 milhões nas suas contas. O valor é praticamente o mesmo do prejuízo apresentado no balanço de toda a temporada de 2022.

No entanto, o clube gaúcho conseguiu diminuir o valor negativo a cada mês. O déficit foi de R$ 37,1 milhões em janeiro, de R$ 22,7 milhões em fevereiro e de R$ 20,2 milhões em março. A soma gera a dívida de R$ 80 milhões neste primeiro trimestre da atual diretoria.

Ao longo deste período, a maior fonte de receita do clube foi o quadro social. O valor acumulado foi de R$ 18,6 milhões de lucro com os torcedores associados. O maior propulsor neste número foi a chegada de Suárez. Recentemente o clube bateu a marca de 100 mil sócios após virar o ano com cerca de 60 mil.

O clube não esconde a necessidade de vender alguns jogadores na próxima janela de transferências. Bitello é um dos principais nomes a serem negociados.