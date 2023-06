Na noite desta quarta-feira (07), Nacional e Inter entram em campo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A partida acontece às 19h, no estádio Parque Central, em Montevidéu.

O Colorado é líder do Grupo B com oito pontos. Caso vença a partida desta noite, o Inter se classifica para às oitavas de final de forma antecipada. Apesar de seguir pressionado, o clube está invicto há quatro partidas com três vitórias no período.

Já o Nacional está em terceiro na fase de grupos com sete pontos, empatado com o Independiente Medellín. Os uruguaios, que contarão com o Parque Central lotado, querem conquistar a vitória para encaminhar a vaga visto que pegam o Metropolitanos já eliminado e sem ponto algum na última rodada também em casa.

Provável escalação do Inter

John; Bustos, Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique (De Pena), Wanderson e Luiz Adriano.

Provável escalação do Nacional

Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Christian Almeida; Diego Rodríguez, Yonatan Rodríguez; Martínez, Zabala e Fagúndez; Ignacio Ramírez.

Arbitragem