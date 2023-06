Na manhã desta quarta-feira (07), o treinamento do Grêmio contou com uma novidade. O atacante Ferreirinha apareceu no gramado junto com o resto do elenco. O jogador participou de boa parte das atividades e está em transição física para o retorno aos gramados.

O atacante se lesionou na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Ypiranga, no dia 25 de março, na Arena. O diagnóstico foi de distensão grau três no músculo adutor da coxa esquerda.