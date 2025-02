Grêmio Grêmio teria feito oferta por zagueiro colombiano

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Jogador de 26 anos está avaliado em 8 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões na cotação atual). (Foto: Reprodução)

A janela de transferências está chegando ao fim, com término marcado para esta sexta-feira de carnaval (28). Nesse contexto, o Grêmio ainda busca reforços, especialmente para o setor defensivo, uma vez que a equipe tem enfrentado dificuldades nessa área. Em busca de uma solução, o clube fez uma proposta por Johan Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, da Argentina. A informação foi divulgada pelo jornalista Diego Torbes.

Romaña, de 26 anos, tem seu valor de mercado estimado em 8 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões, conforme a cotação atual). Contudo, a proposta apresentada pelo Tricolor está aquém desse valor, o que pode dificultar a negociação. Além disso, o jogador demonstrou o desejo de continuar no San Lorenzo até a metade deste ano. Romaña também já recebeu sondagens de clubes europeus, o que torna sua permanência na Argentina ainda mais improvável.

Para reforçar a defesa, o Grêmio já havia contratado o zagueiro Wagner Leonardo, ex-Vitória, no último dia de inscrições do Gauchão, em 15 de fevereiro. Contudo, as fragilidades no setor defensivo foram ampliadas com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, que segue em recuperação de uma cirurgia no quadril. Essas perdas tornaram ainda mais urgente a busca por reforços para garantir a solidez da defesa gremista.

Ainda restam alguns dias para o encerramento da janela de transferências internacional, o que dá ao Grêmio uma janela apertada para avançar nas negociações e buscar um nome que possa ajudar a suprir as lacunas defensivas. Caso não consiga concretizar a negociação por Romaña, o clube ainda terá uma nova oportunidade de se reforçar no mercado nacional, com a janela aberta de 10 de março a 11 de abril.

Nesta temporada, o Grêmio já anunciou um total de nove contratações: o goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo, além dos atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

