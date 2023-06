Grêmio Grêmio trabalha em treino fechado com foco no jogo de domingo

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipe ainda fará mais uma atividade no Rio de Janeiro antes da próxima rodada do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Equipe ainda fará mais uma atividade no Rio de Janeiro antes da próxima rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O elenco do Grêmio realizou, nesta sexta-feira (9), mais um treinamento com foco no Flamengo, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O jogo da 10° rodada da competição será fora de casa, no Maracanã, às 18h30min de domingo (11).

A equipe de preparação física iniciou os trabalhos com os atletas na academia do CT e depois ampliou o aquecimento no campo.

Na segunda parte, sob comando da comissão técnica de Renato, os jogadores puderam atuar em um treino tático para ajustes e definições na escalação do time que vai entrar em campo no domingo.

O técnico Renato Portaluppi comandou atividade fechada no CT Luiz Carvalho, mas esta não será a última, já que a equipe ainda irá trabalhar neste sábado (14), de forma aberta para cobertura de imprensa, nas Laranjeiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-trabalha-em-treino-fechado-com-foco-no-jogo-de-domingo/

Grêmio trabalha em treino fechado com foco no jogo de domingo

2023-06-09