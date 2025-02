Grêmio Grêmio treina com foco na Copa do Brasil nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Sob o comando de Gustavo Quinteros, o elenco gremista trabalhou em campo reduzido, com uma atividade técnica de ataque contra defesa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrenta o São Raimundo, de Roraima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta segunda-feira (17), o elenco do Grêmio esteve presente no CT Luiz Carvalho para mais um dia de treinamento, mas desta vez, o foco é na Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o São Raimundo/RR, nesta quarta-feira (19), às 19h30min. A partida é válida pela primeira fase da competição e acontece no Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima.

Para o início das atividades, os arqueiros realizaram um aquecimento junto ao treinador de goleiros, Mateus Famer. Os atletas de linha foram orientados pelos preparadores físicos Hugo Roldán e Rogério Dias. Em seguida, os jogadores formaram duplas para uma nova dinâmica com foco em movimentos de arrancada, equilíbrio, mobilidade e toque de bola.

Sob o comando de Gustavo Quinteros, o elenco gremista trabalhou em campo reduzido, com uma atividade técnica de ataque contra defesa. Em seguida, o técnico seguiu ajustando o time e os orientando na parte tática.

