Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Na temporada de 2022, o clube só conseguiu atingir a marca de 250 mil em seu estádio depois de 15 jogos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Na temporada de 2022, o clube só conseguiu atingir a marca de 250 mil em seu estádio depois de 15 jogos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na partida contra o Ferroviário, na última quinta-feira (16), o Grêmio atingiu a marca de 250 mil torcedores na Arena na temporada de 2023. Este número foi atingido em oito eventos no estádio no ano. O bom momento da equipe e a contratação de Luis Suárez tem ajudado a elevar os números de público na “casa” gremista.

Na classificação para a terceira fase da Copa do brasil, na vitória sobre o Ferroviário, a Arena teve 28.076 torcedores. Com isso, ultrapassou as 250 mil pessoas. Comparando com a temporada de 2022, o clube gaúcho só conseguiu este número após 15 jogos, contando com todo o Gauchão e sete partidas na Série B do Brasileirão.

Em números totais, o Tricolor recebeu 253.074 pessoas em oito eventos na temporada, com uma média de 31.634 torcedores. No ano de 2022, a média total foi de 21.944 em 27 partidas em casa.

