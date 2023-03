Inter Inter faz proposta pelo volante Diego Pituca, ex-Santos

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Volante está desde 2021 no Kashima Antlers, do Japão Foto: Divulgação/Kashima Antlers Volante está desde 2021 no Kashima Antlers, do Japão (Foto: Divulgação / Kashima Antlers) Foto: Divulgação/Kashima Antlers

O Inter segue no mercado a procura de reforços. O nome da vez é o volante Diego Pituca, ex-Santos. Atualmente, o jogador está no Kashima Antlers, do Japão. O Colorado apresentou uma proposta para o time japonês. A informação foi divulgada inicialmente pelo Vozes do Gigante.

Com pouco mais de 15 dias para o término da janela de transferências, o clube gaúcho aguarda a resposta do Kashima Antlers para tentar fechar a contratação a tempo de inscrever o jogador para a Copa Libertadores da América, que começa em abril.

O volante está no Japão desde a temporada de 2021 e possui contrato até 2023. Nesta temporada, participou de quatro jogos e marcou um gol.

O técnico do Inter, Mano Menezes, conta com quatro jogadores da posição. Ainda aguarda a recuperação do volante Gabriel após fazer cirurgia no joelho direito realizada ainda no ano passado. O atleta deve retornar apenas no segundo semestre de 2023.

O Inter anunciou cinco reforços para a temporada atual: o goleiro John, o lateral-direito Mário Fernández, o zagueiro Nico Hernández, o volante Gabriel Baralhas e o centroavante Luiz Adriano.

