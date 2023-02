Grêmio Grêmio vence o Avenida por 2 a 0 e encaminha classificação às semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Tricolor mantém os 100% de aproveitamento e aguarda a conclusão da rodada para saber se conseguiu a classificação antecipada às semifinais Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor mantém os 100% de aproveitamento e aguarda a conclusão da rodada para saber se conseguiu a classificação antecipada às semifinais. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Mesmo sem jogar bem, o Grêmio venceu o Avenida na tarde deste domingo (12) por 2 a 0 na Arena, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Cristaldo, aos 11, e Galdino, aos 47, foram os autores dos gols tricolores na segunda etapa.

Com o resultado, o Grêmio chega a 21 pontos em 7 rodadas, mantém os 100% de aproveitamento e aguarda a conclusão da rodada – onde seca o São José contra o Juventude nesta segunda-feira (13) – para garantir a vaga às semifinais do Gauchão 2023.

O Avenida permanece com 8 pontos, neste momento na sexta colocação.

Lance decisivo

O lance decisivo da partida foi o primeiro gol do Tricolor. Em cobrança de falta rápida, Suárez pegou a defesa do time de Santa Cruz desatenta e serviu Cristaldo que tocou cruzado, sem chance para o goleiro Rodolfo. O gol foi legal, mas os jogadores do Avenida foram pra cima do árbitro.

Na confusão, o Avenida teve os dois zagueiros, Micael e Marcão, expulsos. Para recompor a defesa, o time do técnico Márcio Nunes teve que tirar os atacantes e abrir mão de buscar o empate. Mesmo assim, contra 11 jogadores recuados o Grêmio teve dificuldades para ampliar. Só conseguiu numa falha de Rodolfo.

O jogo

O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes tentando chegar ao campo de ataque. Aos 6 minutos, os visitantes ameaçaram com Rafael, que da intermediária, pela direita, arrematou de longe, levando perigo a meta gremista, mas a bola foi para fora.

Dois minutos depois, o Tricolor teve uma boa oportunidade em bola parada – Villasanti cobrou, a bola explodiu na barreira e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio curta, Reinaldo fez um cruzamento na área, mandando perto do gol.

Passados 14 minutos, o Avenida teve mais uma chance de abrir o marcador – Garré cobrou uma falta buscando o ângulo esquerdo da meta, mas Adriel voou e fez grande defesa. Quase que de imediato, os gremistas também tiveram uma falta a seu favor. Cristaldo rolou para Reinaldo, que finalizou, mas a bola subiu demais depois do desvio na marcação.

O jogo seguiu muito truncado, com muita disputa no meio-campo. O Grêmio seguiu buscando abrir a contagem, mas por vezes parava na defesa adversária. Com 30’, Gabriel Silva arriscou de fora da área, mas a bola passou à direita da meta. Outra chance saiu dos pés de Luis Suáres, que recebeu na entrada da área e chutou a gol, mas Rodolfo defendeu o chute do uruguaio.

Aos 37’, em contra-ataque, o time do interior do estado avançou em velocidade e a bola chegou a Garré, que cortou a marcação e chutou. Adriel defendeu, mandando por sobre o gol.

Na reta final, o Tricolor ainda tentou efetividade no ataque, mas a defesa conseguiu segurar os gremistas.

Segundo tempo

Os 45 minutos finais seguiram no mesmo ritmo, com muita disputa e marcação forte do time de Santa Cruz do Sul. O Grêmio tentou logo aos 5’, quando Bitello recebeu na direita e chutou, mas Rodolfo defendeu com tranquilidade.

O técnico Renato Portaluppi precisou providenciar sua primeira mudança aos 7’, quando Fabio sentiu e foi substituído por Thaciano.

Foi aos 11 minutos que o Tricolor conseguiu chegar ao gol com Cristaldo. Após cobrança de falta da extrema esquerda, a bola chegou a Luis Suáres, que serviu o argentino – o camisa 19 chutou de primeira, mandando de chapa para o fundo das redes. Houve confusão no gramado e dois atletas do Avenida foram expulsos: Marcão e Micael, por reclamação na falta gremista.

Duas outras alterações foram feitas no Grêmio: Kannemann e Pepê saíram para a entrada de Diego Souza e Felipe Carballo, com 18’.

Aos 30’, Carballo trabalhou com Suárez e arrematou da entrada da área, mas Rodolfo conseguiu defender em dois tempos, impedindo o que poderia ser o segundo gol da equipe. Logo em seguida, após boa troca de passes, foi a vez de Gabriel Silva finalizar, para outra defesa do arqueiro adversário.

As últimas mudanças: Gabriel Silva e Cristaldo deram lugar a Galdino e Cristaldo, aos 33’.

Na reta final, o Grêmio seguiu dominando as ações. Galdino finalizou de fora da área, mas a defesa desviou pela linha de fundo. Outra oportunidade saiu dos pés de Diego Souza, de longe, mandando rasteiro, à direita do gol.

Nos acréscimos, aos 47’, o segundo gol: Luis Suárez recebeu e chutou colocado, Rodolfo fez a defesa, mas no rebote Galdino apareceu para concluir para o fundo das redes.

Ficha técnica:

Grêmio

Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Villasanti e Cristaldo; Bitello, Gabriel Silva e Luis Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi

Avenida:

Rodolfo Castro; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César; Jeferson, Grafite, Rafael Carrilho, João Pedro e Garré; Dionatan Machado.

Técnico: Márcio Nunes

Gols: Cristaldo (11, 2T) e Galdino (47, 2T).

Arbitragem

Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistente 1: Michael Stanislau

Assistente 2: Conrado Bittencourt Berger

Quarto árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo

