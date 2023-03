Grêmio Grêmio vence o Campinense por 2 a 0 e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Na próxima fase, o adversário do Grêmio será a Ferroviário, do Ceará, na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Na próxima fase, o adversário do Grêmio será a Ferroviário, do Ceará, na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Campinense na noite desta quarta-feira (1°) por 2 a 0 e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil 2023. O jogo foi disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e os gols foram marcados por Cristaldo e Ferreira.

Na próxima fase, o adversário do Grêmio será a Ferroviário, do Ceará, na Arena (conforme definido por sorteio). Em caso de empate, a decisão da vaga à terceira fase será nos pênaltis. O jogo está previsto para o dia 15 de março.

O próximo jogo do Tricolor, porém, é no domingo, contra o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho.

O jogo

Com o trio do meio-campo formado por Villasanti, Pepê e Franco Cristaldo, e o ataque por Bitello, Vina e Luis Suárez, o Grêmio partiu para cima logo nos primeiros minutos de jogo. Aos três, a primeira grande chance. Suárez recebeu dentro da grande área, pela esquerda, avançou e chutou forte, para grande defesa do goleiro, que espalmou. Um minuto depois, foi a vez de Vina tentar a finalização forte, dessa vez pela direita, mas a tentativa ficou na defesa.

A pressão seguiu. Com seis jogados, Villasanti pifou Pepê, de frente para o goleiro Otávio Passos, que conseguiu defender. O ponteiro passava dos 10’, quando Bitello teve a chance de abrir o placar de falta. A cobrança foi direto para o meio da meta, fazendo o arqueiro dar um soco e afastar a bola.

Aos 16’, o Grêmio teve outra grande chance. No lance, Cristaldo finalizou de fora da área. A bola chegou a desviar em Suárez, mas foi para fora. Enquanto o Tricolor só atacava, o goleiro Adriel não precisava trabalhar.

Só dava Tricolor. Com 20’ jogados, Bitello recebeu dentro da pequena área, de frente para Otávio Passos e tentou surpreender o arqueiro à queima roupa, mas novamente o goleiro defendeu. Quatro minutos depois, mais uma grande chance para o Grêmio. Dessa vez, Cristaldo cruzou e Kannemann cabeceou para o gol. Porém, Otávio Passos realizou mais uma grande defesa.

A insistência e a pressão surtiram efeito aos 26’. Cristaldo tabelou com Suárez, que devolveu de calcanhar. O camisa 19 fuzilou a bola e acertou o canto, sem chances para o goleiro.

Após marcar o primeiro gol, a equipe gremista seguiu com a mesma postura: troca de passes e agressividade.

Com meia hora de jogo, foi a vez de Suárez assustar a defesa adversária. O uruguaio finalizou cruzado e rasteiro, fazendo a bola passar perto do gol. Aos 37’, após uma bela troca de passes envolvendo Suárez, Bitello e Reinaldo, a bola sobrou para o lateral pela esquerda, próximo da pequena área. O camisa 22 finalizou cruzado e a bola passou rente a trave.

Nos minutos finais da primeira etapa, aos 43’, foi a vez de Vina dar trabalho para Otávio Passos. No lance, o atacante tricolor bateu colocado, mas o goleiro adversário estava lá para impedir o segundo gol gremista.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem modificações e a partida seguiu com as mesmas características: Grêmio no ataque e com maior posse de bola. Porém, aos quatro minutos, o Campinense finalizou a primeira vez com perigo. Mauri chutou de fora da área, o goleiro Adriel se esticou todo e acompanhou a bola, que saiu pela linha de fundo.

Aos 14’, Renato Portaluppi promoveu as primeiras trocas no Grêmio. Ferreira e Everton Galdino entraram nas vagas de Vina e Pepê. Logo após a modificação, Galdino e Ferreira tiveram a primeira e incrível chance. Depois de um cruzamento de Suárez, a bola passou por todo mundo e os dois atacantes não conseguiram empurrar a bola para dentro do gol, que estava sem arqueiro.

O Grêmio seguiu em cima e, com 18’ jogados, Suárez pediu pênalti, após cair dentro da área. A arbitragem nada marcou. Quatro minutos depois, Everton Galdino teve mais uma grande chance. Dessa vez, de fora da área, o atacante chutou colocado e a bola, com efeito, passou perto do travessão.

Com meia hora de jogo, Renato Portaluppi realizou mais uma troca na equipe. Diego Souza entrou na vaga de Cristaldo.

Aos 38’, mais um lance polêmico em que o Tricolor pediu pênalti. Diego Souza recebeu e caiu, mas a arbitragem mandou o jogo seguir novamente. Um minuto depois, Reinaldo e Bitello saíram para as entradas de Diogo Barbosa e Thiago Santos.

O ponteiro chegava aos 41’, quando Ferreira recebeu a bola, através de uma alçada na área. O camisa 10 driblou a defesa e chutou para o fundo das redes e ampliou o marcador.

Aos 45’, Luis Suárez quase ampliou, mas o chute do artilheiro foi por cima do gol. Nos minutos finais o Grêmio seguiu em cima.

Ficha técnica:

Campinense

Otávio Passos, Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Collaço; Paulo Victor, Ramires, Guilherme Escuro; Vanderlan Mauri e Diego Viana.

Técnico: Leston Júnio

Grêmio

Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez

Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Cristaldo e Ferreira.

Arbitragem

Arbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

