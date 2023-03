Rio Grande do Sul Após discurso contra trabalhadores baianos, vereador de Caxias do Sul é expulso de seu partido

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Manifestação de Sandro Fantinel foi repudiada em todo o País. (Foto: Reprodulção)

Um dia após discursar na tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) contra o povo baiano, o vereador Sandro Fantinel foi expulso do partido Patriotas nesta quarta-feira (1º). O diretório regional da legenda considerou desrespeitosa e inaceitável a fala do parlamentar ao criticar a repercussão negativa do regime análogo à escravidão ao qual um grupo de trabalhadores era submetido em Bento Gonçalves até a semana passada.

“O pronunciamento está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, igualdade, decoro, ordem e trabalho”, frisou a cúpula da sigla. Já o político de 55 anos alega ter sido mal-interpretado.

Transmitida – e gravada – pelo Legislativo municipal, a manifestação foi alvo de repúdio em todo o País. Nos três minutos finais de discurso, Fantinel se referiu aos habitantes do Estado nordestino como um povo que não gosta de trabalhar porque prefere “ficar na praia e tocar tambor”.

Ele também defende a ideia de que os empresários da Serra Gaúcha não contratem mais “aquela gente lá de cima”, dentre outras afirmações marcadas por preconceito e xenofobia. Em seguida, propõe que os produtores contratem argentinos para serviços temporários, porque as pessoas do país vizinho seriam mais “limpas e corretas” que as da Bahia.

Em um trecho da manifestação, Fantinel chega a ironizar as condições degradantes encontradas no alojamento dos trabalhadores em Bento Gonçalves: “Querem o quê? Hotel cinco-estrelas?”.

Legislativo caxiense

O presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, José Pascual Dambrós (PSB), declarou que o incidente não reflete o pensamento e a postura da Casa ou da cidade como um todo: “O parlamentar tem a responsabilidade de responder por sua manifestação”. Disse, ainda, que uma eventual punição dependerá de acionamento do Conselho de Ética do Legislativo municipal.

Por meio de nota, a Mesa Diretora divulgou nota reiterando que “não compactua com manifestações de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia” e que o posicionamento de Sandro Fantinel foi individual.

Autoridades reagem

Em postagem nas redes sociais, o governador Eduardo Leite condenou com veemência a postura do vereador caxiense, classificando o discurso como “nojento” e que não representa a população gaúcha. “Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e nem na sociedade. Os gaúchos sempre têm braços abertos a todos, sempre”.

Seu colega da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou a questão no Twitter: “Repudio veementemente a apologia à escravidão e não permitirei que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor”.

“É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala”, afirmou o governador.

O deputado estadual gaúcho Leonel Radde (PT), por sua vez, levou o caso à esfera da Polícia Civil. “Registramos boletim de ocorrência contra a fala racista do vereador da Serra. O Rio Grande do Sul e o Brasil não são lugares para racistas e escravocratas”.

(Marcello Campos)

