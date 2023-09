Esporte Grêmio vence clássico grenal pelo Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Tchelo assumiu a liderança isolada da tabela com nove pontos, 100% de aproveitamento. Foto: Morgana Schuh/Grêmio Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Tchelo assumiu a liderança isolada da tabela com nove pontos, 100% de aproveitamento. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

O Grêmio venceu o Inter pelo placar de 2 a 1, de virada, em clássico realizado na noite desta quinta-feira (28), no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Os gols do Tricolor foram anotados por Shashá e Rafa Levis. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Tchelo assumiu a liderança isolada da tabela com nove pontos, 100% de aproveitamento.

O jogo começou apresentando as duas equipes extremamente cautelosas, tanto que no primeiro terço da partida praticamente não houve oportunidades de gol. O Inter teve um chute da atacante Priscila, de muito longe, sem levar perigo, e o Grêmio respondeu com duas bolas paradas efetuadas pela capitã Karla Alves, mas também sem risco à meta colorada.

Aos 15 minutos, Eskerdinha tentou chegar ao fundo de campo e disputou a jogada com Mónica Ramos, dentro da área. Na queda da jogadora colorada, o árbitro Alisson Lacorte dos Santos deu penalidade máxima. Priscila cobrou e abriu o marcador.

Mas não deu tempo para equipe visitante comemorar a vantagem. Na saída de bola no meio campo, Raquel Fernandes recebeu dentro da área, pela direita, brigou com a marcação e recuou para Paola que arriscou o chute. A goleira Barbieri deu rebote e Shashá apareceu como centroavante para tocar de cabeça e empatar.

A partir do gol, o Grêmio passou a dominar as ações.

Aos 23, Caty recebeu de Cássia, dentro da área, pela esquerda, e chutou sem ângulo, mas desviado.

O Inter respondeu com um chute de muito longe de Letícia com Vivi Holzel fazendo tranquila defesa no centro da meta.

Aos 35 minutos, Shashá recebeu no meio campo, avançou com a bola dominada pela esquerda, sem receber pressão, e soltou uma bomba, de direita. O chute encobriu a goleira, explodiu no travessão, quicou pelo menos meio metro após a linha do gol e saiu. Nem o árbitro e nem o auxiliar foram capazes de ver e o lance seguiu. Ainda bem que não faria falta.

Aquino ainda criou uma oportunidade para o Inter chutando por cima, de dentro da área.

Foi a última ação relevante dos primeiros 45 minutos.

O Tricolor voltou para etapa final com uma mudança: o técnico Tchelo colocou Dani Barão no lugar de Paola, recuando Shashá para lateral-direita.

O Inter até ameaçou nos primeiros minutos com dois chutes de Priscila de fora da área para duas defesas tranquilas de Vivi Holzel.

Mas com toque de bola de qualidade que começou com a goleira Vivi no campo de defesa, o Grêmio criou grande chance aos 11 minutos: Raquel Fernandes recebeu dentro da área de Mónica Ramos, de costas para marcação, e rolou para Dani Barão, que deu um drible sensacional na marcação e chutou forte, no alto, obrigando a goleira Barbieri a fazer excelente defesa, mandando para escanteio.

O Inter deu o troco aos 20 e aos 23 minutos e não marcou por detalhe: no primeiro lance, Tamara ganhou a disputa pela direita e fez o passe dentro da área para Letícia. Ela dominou e soltou a bomba, no canto esquerdo. Vivi Holzel fez grande defesa, a bola deu no poste e a zaga afastou. Logo depois, após escanteio cobrado por Eskerdinha, da esquerda, Bruna Benites meteu a cabeça, no canto. Mónica Ramos, sobre a linha, evitou que a bola entrasse.

Aos 26 minutos, Rafa Levis entrou no Tricolor no lugar de Karla Alves. A troca mudaria o jogo logo em seguida.

Seis minutos depois, brilhou a estrela da camisa 10 gremista: Dani Barão sofreu falta na intermediária, pela esquerda. Rafa Levis ajeitou com carinho e cobrou com maestria, no ângulo direito. A bola ainda roçou no travessão antes de morrer lá dentro.

Logo após tomar a dianteira na partida, Tchelo reforçou a defesa colocando Brito na vaga de Shashá.

Aos 40 minutos, o Tricolor ainda teve a chance de ampliar. Caty fez jogada individual e foi derrubada na entrada da área, pela direita. Ela mesmo foi pra cobrança, chutando colocado. A goleira do Inter deu o rebote e Dani Barão não conseguiu empurrar para as redes. O arremate saiu desviado e passou à esquerda.

Nos minutos finais, Tchelo ainda colocou Emilly Karla na vaga de Raissa Bahia.

