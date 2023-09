Rio Grande do Sul Governos gaúcho e federal criam grupo de trabalho com o objetivo de definir ações para manter os empregos nas cidades atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Secretários estaduais estiveram em Brasília para discutir as ações com o Ministério do Trabalho Foto: Fábio Paiva/Ascom EBSB Secretários estaduais estiveram em Brasília para discutir as ações com o Ministério do Trabalho. (Foto: Fábio Paiva/Ascom EBSB) Foto: Fábio Paiva/Ascom EBSB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um grupo integrado por técnicos do Ministério do Trabalho e do governo do Rio Grande do Sul será constituído na segunda-feira (2) com o objetivo de definir ações conjuntas e imediatas visando à manutenção dos empregos e da renda dos milhares de trabalhadores atingidos pelas enchentes no Estado.

Na quinta-feira (28), os secretários estaduais do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, e do Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, se reuniram com o ministro do Trabalho em exercício, Francisco Macena, em Brasília, para discutir o auxílio às empresas e aos trabalhadores prejudicados pelos temporais.

O assunto já havia sido abordado na véspera durante o encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também na capital federal.

Conforme Sossella, a ideia é evitar demissões em massa, que impactariam diretamente na economia dos 20 municípios que estão em estado de calamidade pública, dificultando ainda mais sua reconstrução. Muitas empresas no Vale do Taquari tiveram as atividades interrompidas ou suspensas, algumas perderam tudo e outras terão que comprar novos equipamentos e reconstruir suas instalações.

“Enquanto essas empresas não retomam suas atividades, é importante que o trabalhador continue empregado. Para isso, contamos com a ajuda financeira do governo federal, por meio de uma bolsa qualificação com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou do benefício emergencial de manutenção do emprego. Essas pessoas não podem esperar. O grupo de trabalho deverá definir ações para aplicação imediata”, destacou Sossella.

Já Macena reafirmou a disposição do governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul. “Manter empregos é a nossa maior prioridade. Vamos buscar soluções”, garantiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governos-gaucho-e-federal-criam-grupo-de-trabalho-com-o-objetivo-de-definir-acoes-para-manter-os-empregos-nas-cidades-atingidas-pelas-enchentes/

Governos gaúcho e federal criam grupo de trabalho com o objetivo de definir ações para manter os empregos nas cidades atingidas pelas enchentes

2023-09-29