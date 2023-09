Porto Alegre Aprovado projeto que cria auxílios emergenciais para os atingidos pelas chuvas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na quarta-feira, as águas do Guaíba registraram o maior nível desde 1941 Foto: Alex Rocha/PMPA Na quarta-feira, as águas do Guaíba registraram o maior nível desde 1941. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto da prefeitura de Porto Alegre que cria o Programa Municipal de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores no início da noite de quinta-feira (28). A proposta havia sido entregue, pela manhã, pelo prefeito Sebastião Melo ao presidente do Legislativo municipal, Hamilton Sossmeier.

A estimativa da prefeitura é investir, inicialmente, cerca de R$ 20 milhões para amenizar os danos à população atingida por situações de emergência ou calamidade pública em razão das enchentes. “Saúdo os vereadores, com o protagonismo da base do governo, pela aprovação do projeto de lei do Programa Municipal de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário. Agradeço pela agilidade e atenção ao tema, de absoluta importância para a nossa cidade. O momento é de darmos as mãos”, disse o prefeito.

O texto propõe a criação de três benefícios para reparar perdas e prejuízos decorrentes dos recentes eventos climáticos. O primeiro é um auxílio único de até R$ 3 mil para aquisição de utensílios domésticos e itens da linha branca. O segundo, uma ajuda de estadia solidária para quem teve a moradia prejudicada, com até três pagamentos mensais de cerca de R$ 700 cada, que pode ser prorrogada por igual período. O terceiro, um auxílio único de até R$ 3 mil para a aquisição, por parte de comerciantes, de bens relacionados à atividade econômica de estabelecimentos atingidos pelas inundações.

Os dois primeiros benefícios citados acima serão concedidos por núcleo familiar. Entre os critérios para os pagamentos, está a localização da moradia da família atingida ou da atividade econômica prejudicada, reconhecida pela Defesa Civil e por laudo social. Regras adicionais poderão ser acrescentadas por meio de futuros decretos.

O projeto também prevê que os créditos “não poderão ser utilizados na compra de bens de consumo diferentes daqueles essenciais ao restabelecimento das condições domésticas e econômicas básicas”. Inclusive, “estabelecimentos comerciais que descumprirem a medida, vendendo itens diversos dos autorizados, por meio do cartão do programa, estarão sujeitos a multa de R$ 2 mil”. Caso o descumprimento seja recorrente, a multa poderá chegar a R$ 10 mil.

Moradia

Além dos auxílios, a prefeitura prevê, dentro do programa, a possibilidade de restabelecer a moradia para desabrigados mediante a aquisição de casas modulares ou desenvolvidas com tecnologia de rápida execução em terreno do município ou do beneficiário, sendo vedada a construção em área de risco. Poderão receber esse benefício apenas os desabrigados atendidos pelo município a partir de 12 de setembro.

O texto ainda autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para a reestruturação de unidades de triagem de resíduos sólidos urbanos do sistema de limpeza do município de Porto Alegre, cujas instalações foram afetadas pelas chuvas, também a partir de 12 de setembro. Nesse caso, o valor só será pago mediante diagnóstico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), cujos requisitos serão regulamentados por decreto. Esse benefício ficará limitado ao valor de cerca de R$ 60 mil.

Para viabilizar os pagamentos, segundo o texto, o Executivo fica autorizado a abrir crédito especial e extraordinário na Lei Orçamentária Anual.

Porto Alegre teve, em setembro, o mês mais chuvoso desde 1916, quando começaram as medições oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na quarta-feira (27), a régua do Guaíba no Cais Mauá registrou 3,17 metros, o maior nível desde 1941.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aprovado-projeto-que-cria-auxilios-emergenciais-para-os-atingidos-pelas-chuvas-em-porto-alegre/

Aprovado projeto que cria auxílios emergenciais para os atingidos pelas chuvas em Porto Alegre

2023-09-29