Esporte Grêmio vence Cruzeiro por 1 a 0 e avança para as quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

A partida iniciou com muita disputa e entrega das duas equipes dentro das quatro linhas. Foto: Divulgação/Cruzeiro

O Grêmio venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em Minas Gerais e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol gremista foi marcado pelo paraguaio Villasanti na primeira etapa. Os duelos da próxima fase da competição estão marcados para os dias 5 e 12 de julho. Os confrontos serão definidos por sorteio, em data ainda a ser divulgada pela CBF. Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga contra o São Paulo, neste domingo (4), na Arena.

A partida iniciou com muita disputa e entrega das duas equipes dentro das quatro linhas. A primeira oportunidade no campo de ataque saiu do lado gremista, quando Cuiabano recebeu um passe e chutou cruzado, carimbando o poste esquerdo da meta defendida por Rafael Cabral – no mesmo lance, a arbitragem assinalou impedimento do atacante, anulando a jogada.

Mas respondendo a ofensividade Tricolor, o Cruzeiro quase que de imediato chegou com muito perigo, passados 7 minutos da etapa inicial. Wesley cruzou a bola na área e Henrique Dourado desviou de cabeça, mandando no contra-pé de Gabriel Grando, mas Bruno Alves estava lá e cortou em cima da linha.

Os instantes iniciais seguiram movimentados e com finalizações de ambos os times – pouco mais de 10 minutos, Suárez fez uma boa jogada individual e rolou para Fábio na meia direita, que livre chutou, mas bateu fraco, facilitando a defesa do arqueiro adversário.

Foi aos 27 minutos que o Tricolor conseguiu efetividade e abriu a contagem em Belo Horizonte. Após erro na saída de jogo adversária, Suárez se aproveitou e rolou para trás, para Villasanti, que chegou finalizando e mandando no canto direito da meta, marcando o primeiro gol gremista.

Passados 32 minutos, o Grêmio chegou com Suárez, que fez uma boa jogada sobre Machado e tentou a finalização, mas a defesa fez o corte. Em seguida, o uruguaio teve mais uma oportunidade, mas mandou por sobre a meta.

Já os mineiros tentaram igualar o placar com Mateus Vital, que conseguiu espaço para mandar a gol, mas a bola saiu raspando a trave. Marlon também finalizou, sem sucesso. Na reta final, os donos da casa criaram uma sequência de oportunidades.

O Grêmio voltou igual para a etapa complementar, que seguiu mais equilibrada. Foi novamente o Tricolor quem chegou inicialmente ao campo de ataque com Bitello finalizando de fora da área, mas Rafael Carioca conseguiu a defesa.

Atrás no marcador, o Cruzeiro passou a dominar a maior parte das ações do jogo: Bruno Rodrigues tabelou com Vital, que acabou desarmado pela zaga tricolor. Em seguida, Marlon acionou Walisson, que não conseguiu a sequência da jogada, passados 10’ do segundo tempo.

Já os gremistas tentaram responder com Cuiabano, dois minutos depois. O atacante se lançou em contra-ataque, mas ao chegar na linha de fundo, tentou o cruzamento e acabou desarmado. Mas não demorou para uma nova oportunidade surgir. Aos 17 minutos, Cuiabano fez uma grande jogada individual e na insistência ganhou da marcação e cruzou para trás, para Bitello desviar e mandar para o fundo das redes – depois de análise do VAR, o que seria o segundo gol gremista foi anulado pela arbitragem.

Nos acréscimos, os mineiros chegaram com muito perigo, quando Bruno Rodrigues finalizou forte de dentro da área, mas Gabriel Grando fez uma defesaça – a bola ficou viva na área, mas a zaga cortou o perigo.

Ficha técnica

– Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Gilberto), Machado (Neto Moura) e Matheus Vital; Wesley (Daniel Jr.), Stênio (Bruno Rodrigues) e Henrique Dourado.Técnico: Pepa.

– Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio (João Pedro), Carballo (Milla), Villasanti, Bitello (Gustavo Martins), Cuiabano (Galdino) e Reinaldo; Luis Suárez (Diogo Barbosa).Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Flavio Rodrigues de Sousa (SP); Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Marcelo Van Gasse (SP); e VAR: Amanda Pinto Matias (SP).

