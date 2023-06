Porto Alegre Prefeitura e Ministério Público firmam parceria para o combate ao vandalismo no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa prevê ações de conscientização, fiscalização e orientação. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um termo de cooperação assinado nesta quarta-feira (31) entre a prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) prevê ações conjuntas de combate ao vandalismo e à degradação de prédios e espaços públicos no Centro Histórico. No foco estão a fiscalização, conscientização e orientação junto à imprensa, instituições e sociedade.

“O acordo tem como objetivo promover ações em conjunto que possibilitem a atuação mais eficaz do poder público na defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, urbanístico, arquitetônico e ambiental na região”, ressalta a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPae).

De acordo com o prefeito Sebastião Melo, trata-se de mais uma soma de esforços em prol da cidade: “É importante para acabar com pichações e preservar monumentos históricos degradados pela ação a ação de vândalos”.

O MP-RS é uma das instituições públicas do Estado que mais tem trabalhado na defesa e na valorização do patrimônio histórico. Além de atuar de maneira forte por meio de promotorias especializadas na manutenção dos padrões e regras urbanos definidos por lei, o órgão repassa recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, destacou a importância da proteção dos bens do patrimônio histórico e cultural da capital gaúcha, em âmbito ambiental, urbanístico e criminal. “É uma honra para o Ministério Público trabalhar em parceria com o Município de Porto Alegre nesse projeto, cujo tema está no nosso planejamento estratégico”, acrescentou.

Próximos passos

Com a assinatura do termo de cooperação, o MP-RS e SMPae criarão um grupo de trabalho que prospectará boas práticas e buscará referências em projetos bem-sucedidos que possuam aplicabilidade na realidade local. De acordo com o titular da pasta, Cezar Schirmer, esse é um grande passo rumo à exploração de todo o potencial do Centro Histórico:

“A região receberá, até o final de 2024, investimentos superiores a R$ 100 milhões. Viveremos um novo momento com a revitalização espaços como o Mercado Público, o Viaduto Otávio Rocha, a Usina do Gasômetro e o Paço Municipal. Então é preciso garantir que tudo isso que está sendo feito não seja destruído. Precisamos dar um fim à cultura de desvalorização e desrespeito dos bens públicos”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-e-ministerio-publico-firmam-parceria-para-o-combate-ao-vandalismo-no-centro-historico-de-porto-alegre/

Prefeitura e Ministério Público firmam parceria para o combate ao vandalismo no Centro Histórico de Porto Alegre

2023-05-31