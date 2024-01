Durante a reapresentação, o Grêmio venceu o Sindicato dos Atletas por 2 a 1, no CT Luiz Carvalho. Com a equipe reserva, André Henrique e Bruno Uvini foram os responsáveis por marcar os gols para o lado Tricolor.

O lance mais curioso da atividade ocorreu no momento do gol do Sindicato. O técnico Renato Portaluppi saiu mais cedo e extremamente irritado com a jogada.

A escalação inicial foi composta por: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Wesley Costa; Dodi, Nathan e Jhonata Robert; Besozzi, Nathan Fernandes e André Henrique.

Na primeira etapa, André abriu o placar após cruzamento de Gustavo Martins. O segundo gol gremista nasceu em cobrança de escanteio de Jhonata Robert. Uvini subiu alto e cabeceou para as redes. Em seguida, mais três trocas no time.

O Sindicato dos Atletas diminuiu o placar em uma jogada pela esquerda, que estava sem um lateral no setor. O gol irritou Renato, que reclamou da equipe e deixou a atividade antes do fim.