Grêmio Grêmio vence Londrina na Arena por 1 a 0 e abre vantagem no G4 do Brasileiro Série B

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

O tricolor pressionou o time paranaense durante os 90 minutos e venceu a partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Biel, no primeiro tempo. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBA) O tricolor pressionou o time paranaense durante os 90 minutos e venceu a partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Biel, no primeiro tempo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBA)

A equipe de Roger Machado conquistou três pontos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, diante do Londrina. O Grêmio pressionou o time paranaense durante os 90 minutos na noite desta terça-feira (28), na Arena, e venceu a partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Biel, no primeiro tempo.

O resultado faz o Tricolor seguir na quarta posição do campeonato, com 25 pontos, a três do terceiro colocado, o Bahia, adversário direto na próxima rodada. Além disso, a equipe também pode abrir vantagem de quatro pontos em relação ao quinto colocado, o Sport, dependendo de outros resultados.

Primeiro tempo

Dentro de campo, Roger Machado optou por escalar a equipe com uma formatação diferente em relação aos últimos jogos, utilizando apenas dois zagueiros e com Campaz no meio de campo. Foi do camisa 7 a primeira finalização da partida. Aos três minutos, o meia arriscou o chute de longe e a bola acabou indo por cima da meta adversária.

O tempo passava e a equipe tricolor trocava passes no ataque, em busca do primeiro gol. A insistência surtiu efeito e foram necessários 13’ para as redes balançarem. Diego Souza deixou Biel na cara do gol da equipe paranaense. O atacante tocou na saída do arqueiro e correu para o abraço.

O Tricolor seguiu pressionando a defesa do Londrina e, com 18’, Nicolas cruzou na cabeça de Diego Souza, que finalizou, mas Matheus Nogueira defendeu.

Dois minutos depois, foi a vez do time adversário assustar Gabriel Grando. Primeiro, a bola pegou na trave e, na sequência do lance, o árbitro deu falta para o Londrina. Na cobrança, o goleiro gremista tomou o gol, mas Samuel Santos colocou a mão na bola. Com auxílio do VAR, o lance foi anulado.

O tempo passava e poucas finalizações perigosas eram contabilizadas na partida. O Londrina seguia se defendendo, buscando ameaçar mais, mas sem sucesso. Já o Grêmio seguia trocando passes e pressionando a defesa adversária, que afastava as tentativas.

Foi nos acréscimos, que a equipe de Roger Machado quase ampliou o marcador. Janderson recebeu pela direita e tentou mandar direto para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem modificações. Já o Londrina, com mudanças, foi quem assustou o tricolor nos minutos iniciais. Aos quatro, a equipe paranaense balançou as redes com Johnny Lucas, mas o jogador estava impedido.

O Tricolor respondeu um minuto depois, quando Campaz recebeu de Bitello, na entrada da grande área, mas o chute do camisa 7 ficou na defesa. Logo depois, o Londrina tentou uma finalização colocada com Gegê, fazendo Grando realizar a defesa.

O jogo era disputado e intenso na etapa complementar. Com 12’ jogados, Diego Souza avançou pela direita e tocou para Bitello, na entrada da grande área. O camisa 39 bateu colocado e o arqueiro adversário espalmou para a linha de fundo.

A equipe de Roger Machado seguiu presente no ataque e, aos 13’, foi a vez de Villasanti tentar a finalização de longe, mas a bola foi para fora. Um minuto depois, o tricolor teve mais uma grande chance. Primeiro, Janderson chutou e o goleiro Matheus Nogueira salvou. No rebote, a bola sobrou para Diego Souza, de frente para o gol, mas a finalização foi em cima do arqueiro.

Aos 16’, o Londrina fez Grando trabalhar. Matheus Lucas cabeceou com perigo e a bola pegou nas redes, pelo lado de fora. Porém, a pressão era tricolor. Em cobrança de falta, aos 19’, Campaz chutou direto para o gol e o arqueiro adversário defendeu com a ponta dos dedos.

O ponteiro passava dos 22’, quando Roger Machado promoveu as primeiras mudanças na equipe. Gabriel Silva e Elias entraram nas vagas de Campaz e Janderson.

A partida seguiu disputada, com o Londrina também tentando surpreender a equipe gremista. Após os 35’, Roger realizou mais trocas no time. Villasanti e Biel saíram para as entradas de Sarará e Emerson.

A pressão tricolor seguiu e, com 41’ jogados, Elias finalizou na trave, faltou pouco para comemorar o segundo gol. Aos 44’, mais trocas no Grêmio. Dessa vez, Lucas Silva entrou na vaga de Bitello. Os minutos finais serviram para o Tricolor administrar o placar.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Mateus Sarará), Bitello (Lucas Silva), Campaz (Gabriel Silva), Janderson (Elias Manoel) e Gabriel Teixeira (Emerson); Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Londrina

Matheus Nogueira; Samuel Santos (Augusto), Saimon, Vilar e Eltinho (Dudu); João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê; Douglas Coutinho (Mirandinha), Caprini e Alan Ruschel (Matheus Lucas) Técnico: Adilson Batista..

Arbitragem

Marielson Alves Silva (BA). Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA).VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) .

