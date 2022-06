Brasil Média móvel de mortes por Covid no Brasil passa de 200 e é a maior desde março

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

É o quinto dia de alta na média móvel de vítimas, que chegou a 209 por dia. Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação É o quinto dia de alta na média móvel de vítimas, que chegou a 209 por dia.. (Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação) Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

O Brasil registrou nesta terça-feira (28) 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 670.900 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 209, superando a marca de 200 pela primeira vez desde 31 de março (quando estava em 213). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +40%, indicando tendência de alta pelo quinto dia seguido.

Já a média móvel de casos chegou a 54.695, a maior registrada desde 1º de março.

Brasil, 28 de junho

Total de mortes: 670.900

Registro de mortes em 24 horas: 294

Média de mortes nos últimos 7 dias: 209 (variação em 14 dias: +40%)

Total de casos conhecidos confirmados: 32.207.082

Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas: 70.166

Média de novos casos nos últimos 7 dias: 54.695 (variação em 14 dias: +30%)

Acre, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Roraima não tiveram registro de morte pela doença no período de 24 horas.

No total, o País registrou 70.166 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 32.207.082 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 54.695, variação de +30% em relação a duas semanas atrás. É a maior média registrada desde o dia 1º de março (quando indicava 65.370 casos por dia).

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Curva de mortes nos Estados

Em alta (15 Estados e o DF): AL, PI, MA, RN, DF, ES, SC, CE, RO, PR, BA, PB, MT, GO, RJ, SP

Em estabilidade (6 Estados): RR, TO, AC, RS, MG, PE

Em queda (5 Estados): SE, PA, MS, AM, AP

Vacinação

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta terça-feira (28) mostram que 167.455.002 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este número representa 77,95% da população total do País. A dose de reforço foi aplicada em 101.612.791 pessoas, o que corresponde a 47,3% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 89,46% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 83,66%. A dose de reforço foi aplicada em 56,56% da população com 12 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

No total, 12.933.680 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 63,09% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose. Ainda nesta faixa, 7.846.997 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 38,28% da população deste grupo.

