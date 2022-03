Futebol Grêmio vence o Inter por 3 a 0 em partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Elias Manoel, Bitello e Diego Souza marcaram para o Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Elias Manoel, Bitello e Diego Souza marcaram para o Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Inter por 3 a 0 em partida de ida pela semifinal do Gauchão na tarde deste sábado (19), em pleno estádio Beira-Rio. Elias Manoel, Bitello e Diego Souza marcaram para o Tricolor. Com o resultado, o Grêmio tem vantagem para o jogo de volta, que acontece na Arena, na quarta-feira (23), às 22h15.

Os primeiros movimentos da partida foram de equilíbrio, com ambas equipes estudando as melhores ações. Uma das primeiras oportunidades gremistas saiu dos pés de Elias, aos 5’, quando recebeu na esquerda e tentou a finalização, mas dividiu com a marcação que tirou pela linha de fundo.

Já o rival ameaçou com um lançamento de Gabriel buscando Paulo Victor, mas Geromel cortou. Em seguida, Maurício recebeu na meia-lua da grande área e arrematou em cima da marcação. Foi ali o início do lance que originou o gol tricolor.

No contra-ataque, Nicolas lançou Elias Manoel, que livre avançou pelo meio. O camisa 18 foi certeiro e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar, com 10 minutos jogados.

Doze minutos depois, após boa trama coletiva, o Grêmio chegou ao segundo gol com Bitello, que de fora da área, percebeu Daniel adiantado e mandou em direção a meta, balançando as redes adversárias e assinalando mais um para o Tricolor.

O Inter tentou descontar próximo dos 30’. Paulo Victor fez um cruzamento buscando Maurício, mas o meia não alcançou e Geromel cortou. Três minutos depois, foi a vez de Taison finalizar da intermediária, mandando à direita do gol defendido por Brenno.

Na reta final dos 45 minutos iniciais, os donos da casa tentaram com David, que arriscou de longe, mas Lucas cortou. Depois, Edenilson cobrou um escanteio, colocando a bola na área, mas a defesa afastou. Nos acréscimos, Taison desceu pela linha de fundo, pela esquerda e cruzou na pequena área, mas Bruno Alves cortou.

Segundo tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para a etapa complementar. Com dois minutos de jogo, o Tricolor tentou avançar com Campaz, mas ele acabou derrubado por Liziero. Em resposta, os adversários chegaram com Wesley em frente à área. Ele deixou para David, que finalizou mandando longe da meta gremista.

Aos 10’, o Inter chegou com muito perigo em jogada de Liziero, que arriscou da intermediária de ataque, obrigando Brenno a fazer grande defesa. No contra-ataque, Elias foi acionado novamente e pela esquerda, finalizou, mas Daniel defendeu bem. No rebote, o atacante ainda tentou a finalização, mas Kaique salvou.

Passados 16 minutos, o Grêmio ameaçou com Campaz, que soltou uma bomba, obrigando defesa do goleiro adversário. Logo em seguida, Paulo Victor cometeu uma falta forte sobre o colombiano e foi expulso da partida.

Aos 23’, Taison recebeu um cruzamento na área e tentou de voleio mandar a gol – a bola passou por cima da meta de Brenno. O Grêmio teve um pênalti a seu favor dois minutos depois. Diego Souza encheu o pé e mandou no ângulo, com qualidade, ampliando o marcador. 3 a 0 sobre o rival.

O técnico Roger Machado providenciou suas primeiras mudanças na equipe. Lucas Silva — atingido no rosto por um celular jogado pela torcida adversária — e Elias deram lugar a Gabriel Silva e Janderson. Bitello também saiu para a entrada de Thiago Santos.

Na reta final, o Tricolor contou com mais duas mudanças: Rildo e Churín no lugar de Campaz e Diego Souza. Na sua primeira participação, Rildo recebeu e chutou cruzado, mas Daniel defendeu. Nos acréscimos, Churín recebeu na meia esquerda, invadiu a área e finalizou, para outra defesa do goleiro colorado.

Ficha técnica

Internacional — Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel (Jhonny), Liziero, Edenílson (Bruno Mendéz), Taison e Maurício (Wesley Moraes); David. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva) e Bitello (Thiago Santos); Campaz (Rildo), Elias Manoel (Janderson) e Diego Souza (Churín). Técnico: Roger Machado.

