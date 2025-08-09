Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Do começo ao fim do jogo, o Grêmio foi superior e teve as melhores oportunidades para marcar os gols Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

A equipe Sub-15 do Grêmio goleou o Juventude por 4 a 1 no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão da categoria, na fria manhã deste sábado (9), na Serra Gaúcha.

Do começo ao fim do jogo, o Grêmio foi superior e teve as melhores oportunidades para marcar os gols. Depois de acumular lances de perigo, a gurizada gremista balançou a rede adversária. Aos 13 minutos de jogo, após jogada pela esquerda de Rhyan, ele cruzou rasteiro para João Gabriel abrir o marcador.

Cinco minutos após sair à frente no placar, o Juventude buscou o empate em finalização na entrada da área. O Tricolor não sentiu o gol e seguia atacando. Na reta final do primeiro tempo, aos 34 minutos de jogo, João Gabriel cobrou escanteio e Rhyan completou: 2 a 1.

A goleada ficou completa no segundo tempo. Na pressão alta em cobrança de tiro de meta do Juventude, o zagueiro tentou sair jogando e Kauã Rezende fez o corte. A bola sobrou na medida para Lucas Kosso chutar de primeira e estufar a rede da cidadela Alviverde, aos 11 minutos.

Pra fechar a conta, aos 23 minutos de jogo, Rhyan fez boa jogada pela esquerda de ataque e cruzou com perfeição para encontrar Kauã Rezende. O camisa 7 pulou mais que os defensores e marcou o quarto gol de cabeça.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Corrêa tem a vantagem de jogar por três resultados. O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, às 11h, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Ao longo da competição, a equipe Sub-15 já marcou 65 gols e tem o melhor ataque isolado da competição. A melhor defesa também é do Tricolor, que sofreu seu primeiro gol neste jogo.

Escalação: Davi, Gabriel (Kenay), Vicente, Nicolas Gabriel (Felipe Kosa), Calebe (Pietro), Alexsander, Kauã Rezende (Marlon), João Gabriel (Enzo Piaia), Joãozinho (Gustavinho), Rhyan(Saymon) e Lucas Kosso (Lacerda)

Técnico: Gustavo Corrêa

