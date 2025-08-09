Sábado, 09 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A abordagem aconteceu na BR-101, em Três Cachoeiras

Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) efetuou a prisão de um homem que estava transportando 200 quilos de maconha em um carro. A abordagem aconteceu na BR-101, em Três Cachoeiras.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Ka, emplacado em Garopaba/SC. Ao verificarem o porta-malas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha que totalizaram 200 quilos. Segundo o condutor, ele teria pegado a droga em Garopaba e a levaria para Porto Alegre.

O homem, de 59 anos, natural de Eldorado do Sul, possuía antecedentes por ameaça e apropriação indébita. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária, com o veículo e a droga apreendida.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
https://www.osul.com.br/homem-e-preso-com-automovel-carregado-com-200-quilos-de-maconha-em-tres-cachoeiras/ Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras 2025-08-09
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio vence o Juventude por 4 a 1 e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Sub-15
Brasil Recuperação de áreas degradadas pode contar com R$ 31,4 bilhões no Brasil
Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição
Brasil Um ano depois de tragédia da Voepass em São Paulo, familiares inauguram memorial
Política Ministro de Portos e Aeroportos diz que a China quer ampliar relação com o Brasil em meio ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics
Inter Inter terá time alternativo contra o Bragantino pelo Brasileirão antes de duelo decisivo na Libertadores
Grêmio Grêmio recebe o Sport e busca de virada no Brasileirão
Inter Inter visita o Bragantino em busca de recuperação no Brasileirão
Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: saiba como fica o frio nos próximos dias

Rio Grande do Sul Na Fronteira-Oeste gaúcha, Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento registram queda de 52% nos crimes contra a vida

Rio Grande do Sul Mais de 36 mil indígenas vivem no Rio Grande do Sul, 12ª maior população estadual do segmento no País

Rio Grande do Sul RS conquista prêmio máximo de excelência em governo digital no País