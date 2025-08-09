Rio Grande do Sul Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A abordagem aconteceu na BR-101, em Três Cachoeiras Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste sábado (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) efetuou a prisão de um homem que estava transportando 200 quilos de maconha em um carro. A abordagem aconteceu na BR-101, em Três Cachoeiras.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Ka, emplacado em Garopaba/SC. Ao verificarem o porta-malas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha que totalizaram 200 quilos. Segundo o condutor, ele teria pegado a droga em Garopaba e a levaria para Porto Alegre.

O homem, de 59 anos, natural de Eldorado do Sul, possuía antecedentes por ameaça e apropriação indébita. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária, com o veículo e a droga apreendida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-com-automovel-carregado-com-200-quilos-de-maconha-em-tres-cachoeiras/

Homem é preso com automóvel carregado com 200 quilos de maconha em Três Cachoeiras

2025-08-09