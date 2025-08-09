Sábado, 09 de agosto de 2025
A abordagem aconteceu na BR-101, em Três CachoeirasFoto: PRF/Divulgação
Na manhã deste sábado (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) efetuou a prisão de um homem que estava transportando 200 quilos de maconha em um carro. A abordagem aconteceu na BR-101, em Três Cachoeiras.
Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Ka, emplacado em Garopaba/SC. Ao verificarem o porta-malas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha que totalizaram 200 quilos. Segundo o condutor, ele teria pegado a droga em Garopaba e a levaria para Porto Alegre.
O homem, de 59 anos, natural de Eldorado do Sul, possuía antecedentes por ameaça e apropriação indébita. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária, com o veículo e a droga apreendida.
