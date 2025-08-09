Política Bolsonaro pode receber visitas de familiares no Dia dos Pais; saiba quem

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e solicitou a liberação para receber sogros, sobrinhos, nora e neta, além de outros parentes que não estavam incluídos em decisão anterior Foto: Ton Molina/STF (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita de mais oito familiares, além dos filhos, neste domingo (10), Dia dos Pais. A decisão foi publicada na sexta-feira (8).

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e solicitou a liberação para receber sogros, sobrinhos, nora e neta, além de outros parentes que não estavam incluídos em decisão anterior.

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Além dos familiares que moram com ele – Michelle Bolsonaro, a filha e uma enteada – os filhos políticos, que estão liberados de pedir autorização prévia para visitar o pai, Bolsonaro poderá receber o sogro e a sogra, 3 crianças – dois sobrinhos e uma neta – , duas noras e um cunhado, que é irmão de criação de Michelle.

As visitas poderão ocorrer entre 10h e 18h, seguindo as condições já determinadas pelo STF, como a proibição do uso de celulares e de registros em vídeo durante a permanência no local.

Nessa primeira semana de prisão domiciliar, Bolsonaro recebeu diversas visitas autorizadas pelo Supremo, principalmente de políticos. Como foi o caso do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que esteve na casa do ex-presidente na última quinta-feira (7).

Moraes também negou alguns pedidos de visita para Bolsonaro, entre eles, o do deputado Gustavo Gayer (PL-GO). No despacho, o ministro relator justificou dizendo que o parlamentar também é investigado em inquérito no Supremo.

