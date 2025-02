Grêmio Grêmio vence o Ypiranga por 1 a 0 e enfrentará o Juventude nas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Tricolor jogou a maior parte do duelo com um atleta a menos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando em Erechim na tarde desse sábado (15) pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0, com gol de Monsalve. O resultado levou o Tricolor a 17 pontos, com vaga garantida na semifinais da competição – o adversário será o Juventude, com primeiro duelo na Arena (22 ou 23 de fevereiro, a definir) e confronto de volta em Caxias do Sul (1º ou 2 de março).

A equipe porto-alegrense entrou em campo com equipe alternativa, sob o comando do auxiliar Leandro Desábato, já que o técnico Gustavo Quinteros permaneceu na Capital com os titulares, preservados para a próxima etapa do torneio. Além disso, atuou durante o maior parte do jogo com um atleta a menos, já que o lateral-direito João Lucas recebeu o cartão vermelho aos 27 minutos do primeiro tempo, após falta considerada violenta pelo juiz.

O gol do meia colombiano Miguel Monsalve foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, placar que deu também ao Grêmio a terceira melhor campanha na classificação geral. Se avançar contra o Juventude nas semifinais, o Tricolor – em busca do octa – decidirá o título contra Inter ou Caxias.

Resumo

Já classificado às semifinais, o Grêmio entrou em campo com uma equipe alternativa, o que não impediu o Tricolor de iniciar o jogo buscando o ataque e criando as melhores oportunidades para abrir o placar.

Logo no primeiro minuto, Dodi conduziu pela faixa central e arriscou de longe, direto pela linha de fundo. O Imortal seguia atacando e, aos quatro minutos, na cobrança de escanteio, Arezo desviou de cabeça e acertou a trave.

Depois do ímpeto inicial pelo lado Tricolor, foi a vez do Ypiranga buscar o ataque. Aos 12 minutos jogados, Lucas Ramos arriscou de longe e Gabriel Grando fez boa defesa.

Três minutos depois, o Grêmio voltou a levar perigo. Monsalve alçou bola para área em cobrança de falta e Natã cabeceou rente ao travessão. Já aos 20 minutos, o zagueiro do Ypiranga tentou inverter o jogo e a bola ficou curta. Aravena ajeitou no peito e encarou a marcação, no momento da batida, foi travado.

Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, Desábato fez a primeira troca. Com dores, Pepê deixou o campo para entrada de André Henrique.

No minuto seguinte após a troca, João Lucas dividiu com o marcador e sofreu o toque por baixo. Na hora da queda, atingiu o jogador do Ypiranga, e o VAR chamou para revisão. A decisão final foi de surpreendentemente expulsar o lateral-direito gremista.

Mais uma troca foi feita na primeira etapa. Aos 33 minutos, Aravena deu lugar a Luis Eduardo, atleta da Base Gremista que fez sua estreia no profissional. Aos 34, Camilo, também estreando com a camisa do Grêmio, levou perigo em chute de longe.

Sem novas mudanças, o Grêmio retornou para os 45 minutos finais com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Aos dois minutos, Arezo cobrou falta e mandou por cima do gol. Aos 10 minutos, Emerson Galego mandou para fora.

Aos 16 minutos, o Imortal abriu o placar. No campo de defesa, André Henrique desarmou o adversário e tocou para Monsalve. O camisa 11 avançou e tabelou com Arezo, que dominou e lançou o colombiano nas costas da defesa. Monsalve recebeu e com um drible, o meio-campista passou pelo goleiro e pelo zagueiro, e finalizou cruzado para fazer um golaço.

Aos 36 minutos, nova substituição. O autor do gol Miguel Monsalve saiu para entrada de outra promessa da Base, o volante Kaick. Sem mais oportunidades para os dois lados, o Imortal confirmou o resultado positivo.

Ficha técnica

– Ypiranga: Edson; Vitor Marinho (Rian), Heitor, William Gomes e Roca (Almer Sales); João Paulo (Cristiano), Lucas Ramos (Daniel Felizardo) e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques (Luciano) e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa.

– Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Dodi ou Camilo e Pepê; Camilo, Dodi, Pepê (André Henrique) e Monsalve (Kaick), Aravena (Luís Eduardo) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

– Arbitragem: Francisco Soares Dias. Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Artur Avelino Birk Preissler. No VAR, Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.

